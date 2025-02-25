Küresel ham çelik üretiminde gerileme

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Brüksel merkezli bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), ocak ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı

Küresel ham çelik üretimi ocak ayında düştü.

Bu düşüşte Çin'deki üretimin yüzde 5,6 gerilemesi etkili oldu.

Küresel ham çelik üretimi, yılın ilk ayında yüzde 4,4 azalarak 151,4 milyon ton oldu.

EN BÜYÜK ÇELİK ÜRETİCİSİ ÇİN

Ocakta dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in üretiminin yüzde 5,6 azalışla 81,9 milyon tona gerilemesi dikkati çekti.

TÜRKİYE'NİN ÇELİK ÜRETİMİ YÜZDE 1,4 DÜŞTÜ

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 azalarak 3,2 milyon tona indi.

ÜLKELERİN ÇELİK ÜRETİMİ

Japonya'nın üretimi de yüzde 6,6 düşerek 6,8 milyon tona geriledi.

Ham çelik üretimi ocak ayında ABD’de yüzde 1,2 artışla 6,6 milyon tona çıkarken, Almanya'nın üretiminin ise yüzde 8,8 azalışla 2,8 milyon tona gerilediği hesaplandı.

Ocakta ham çelik üretiminin Brezilya'da yüzde 4,5 düşerek 2,6 milyon tona, Rusya’da da yüzde 0,6 düşerek 6 milyon tona gerilediği tahmin edildi.

Söz konusu dönemde, Hindistan'ın üretimi yüzde 6,8 artarak 13,6 milyon tona çıkarken, İran'ın üretimi ise yüzde 24,1 azalışla 2,2 milyona geriledi.



