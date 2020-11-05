Küresel piyasalar, ABD başkanlık seçim sonuçlarını ve Fed'in kararını bekliyor

Küresel piyasalarda, ABD'de başkanlık seçimine ilişkin sonuçların halen kesinleşmemesi nedeniyle belirsizlik ve oynaklık arttı. Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararı da merakla bekleniyor.

Analistler, ABD'deki başkanlık seçimi sonuçlarına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, Amerika Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararlı ile veri gündeminin de takip edileceğini kaydetti.

ABD BAŞKANLIK BEÇİMİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

ABD'de şu ana kadar açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Joe Biden'ın 264, Donald Trump'ın 213 delegesi olsa da Trump'ın kampanya ekibinin bazı eyaletlerde sonuçları mahkemeye taşıması belirsizliklerin bir süre daha devam edebileceği endişelerine neden oluyor.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim, başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

NEW YORK BORSASI, YÜKSELİŞLE AÇILDI VE YİNE YÜKSELEREK KAPANDI

New York borsası, ABD'de 59. başkanlık seçimlerinin kazananı henüz belli olmamasına rağmen dün teknoloji hisseleri öncülüğünde alıcılı bir seyir izledi. Dow Jones endeksi yüzde 1,34, S&P 500 endeksi yüzde 2,15 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,85 değer kazanırken, dolar endeksi ise 93,0-94,3 bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü 93,4 seviyesinde tamamladı.

SEÇİM SONRASINDA EKONOMİK TEŞVİK PAKETİNİN GÜNDEME GELECEĞİ DÜŞÜNCESİ PİYASALARI POZİTİF ETKİLEDİ

Analistler, dün açıklanan hizmet sektörü verilerinin ekonomideki toparlanmanın yavaşladığına işaret etmesine karşın seçim sonrasında ekonomik teşvik paketinin yeniden gündeme geleceğine ilişkin beklentilerin piyasaları pozitif etkilediğini bildirdi.

FED’DEN FAİZ DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENMİYOR

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam para politikasında bir değişiklik yapması beklenmezken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmesinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağı tahmin ediliyor.

AVRUPA’DA PAY PİYASALARI YÜKSELİŞTE

Avrupa tarafında, devam eden Brexit belirsizliği, artan koronavirüs vaka sayıları ve buna paralel alınan sıkı tedbirlere karşın pay piyasalarında yükseliş eğiliminin sürdüğü görüldü.

İNGİLTERE'DE KARANTİNA KARARI ALDI

İngiltere'de koronavirüsle mücadele kapsamındaki karantina kararı uygulamaya alınırken, Fransa ve İtalya başta olmak üzere birçok ülkede de salgının yayılmasını önlemek için sıkı tedbirlere başlandı.

AVRUPA BORSALARINDAN OLUMLU HABERLER GELİYOR

Dün, açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin beklentileri aşmasından destek bulan Avrupa borsaları pozitif bir seyir izlerken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,95, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,44 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,67 değer kazandı.

ASYA BORSALARINDA ALICILI SEYİR

Artan küresel risk iştahı ile bugün Asya borsalarında da alıcılı bir seyir izleniyor. Japonya'da açıklanan hizmet sektörü PMI verisinin 47,7'ye yükselerek beklentileri aşmasının da desteğiyle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,1 değer kazandı.

BORSA İSTANBUL DÜNÜ YÜKSELİŞLE KAPATTI

Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün yüzde 1,47 değer kazanarak günü 1.167,65 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün 8,4307'den kapanış yapması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,4650 seviyesinde işlem görüyor.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

10.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı

13.00 Euro Bölgesi, eylül ayı perakende satışlar

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

22.00 ABD, Fed'in faiz kararı

22.30 ABD, Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı