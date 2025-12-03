Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak istihdam verilerini bekliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hafta başında Japonya Merkez Bankası'na (BoJ) ilişkin artan sıkılaşma tahminlerinin küresel tahvil piyasasını etkilemesiyle sert yükselen ABD ve Avrupa'daki tahvil faizlerinde yukarı yönlü ivme hız kaybetti.

Tahvil faizlerindeki yükselişler pay piyasalarında fiyatlamaları zorlaştırırken, ABD'de açıklanacak önemli veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

RİSK İŞTAHI, TOPARLAMA EĞİLİMİNE GİRDİ

Küresel piyasalarda risk iştahının toparlanma eğilimine girmesine karşın bugün açıklanacak makroeknomik veriler öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığı görülürken, bu durum bu ayki ABD Merkez Bankası (Fed) ve BoJ faiz kararları öncesinde piyasa duyarlılığının kırılgan olmaya devam ettiğini gösteriyor.

Fed'e ilişkin faiz indirimi beklentileri gücünü korurken, bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisi yakından izlenecek. Pazartesi yayımlanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri imalat sektöründeki daralmanın sürdüğüne işaret etmesini takiben bugün açıklanacak istihdam verisi ülkede iş gücü piyasasına ilişkin daha fazla bilgi sağlaması bekleniyor.

ABD İŞ GÜCÜ VERİLERİ ÖNE ÇIKTI

Analistler, ABD'de imalat sektöründeki daralma işaretlerinin iş gücü piyasasına ilişkin verileri daha da önemli hale getirdiğini belirtti.

Söz konusu veriler, Fed'in gelecek hafta alacağı para politikası kararları açısından büyük önem taşırken, bankanın 9-10 Aralık'ta yapacağı yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde faiz indirimi beklentileri gücünü koruyor.

FED'DEN POLİTİKA FAİZİNİ İNDİRMESİ BEKLENİYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta yüzde 88 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indirmesi bekleniyor.

Analistler, faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasına karşın Fed üyeleri arasında faiz indirimlerinin nerede duracağı konusundaki görüş ayrılıklarının artabileceğini söyledi.