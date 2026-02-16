Küresel piyasalar tatil havasında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bugün ABD'de, Güney Kore'de ve Çin'de tatil olmasından dolayı piyasalar dar bir bantta hareket ediyor.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 4 baz puan azalışla yüzde 4,06'ya gerilerken, dolar endeksi Japonya'da büyüme verisinin beklentilerin altında gelmesi sonrasında yendeki düşüşün etkisiyle yüzde 0,1 artışla 97 seviyesinde seyrediyor.

Cuma günü yüzde 2,4 artarak 5 bin 33 dolara çıkan altının onsu, piyasalardaki düşük işlem hacmi ve kar satışlarının etkisiyle haftanın ilk işlem gününde yüzde 1 azalışla 4 bin 986 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı ABD-İran arasında devam eden gerilimin etkisiyle yüzde 0,2 artışla 67,4 dolara çıktı.

ABD'DE PİYASALAR, BAŞKANLAR GÜNÜ TATİLİ DOLAYISIYLA BUGÜN KAPALI

New York borsasında cuma günü karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi, yüzde 0,1, S&P 500 endeksi yüzde 0,05 artarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne yükselişle başladı. ABD'de piyasalar, Başkanlar Günü tatili dolayısıyla bugün kapalı olacak.

ASYA BORSALARINDA TATİL HAVASI HAKİM

Asya tarafında tatil dolayısıyla düşük işlem hacmi öne çıkıyor. Çin'de yeni ay yılı tatilinin başlamasından dolayı piyasalar kapalı.

Güney Kore borsasında da tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleşmiyor.