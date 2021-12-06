Küresel piyasalar yeni haftaya karışık başladı

Küresel piyasalar, koronavirüs salgınında ortaya çıkan Omicron varyantı ve Fed'in kararlarına odaklandı.

Yeni haftanın açılışında söz konusu riskler fiyatlanmaya devam etse de Omicron varyantına ilişkin korkuların hafiflediği görülürken bu hafta, cuma günü ABD'de açıklanacak enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında yer alıyor.

Geçen hafta dünya geneline yayılan Omicron varyantı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerindeki şahinleşen ton pay piyasalarını baskılarken, tahvillere talebin arttığı görüldü.

ÇİN'İN ATTIĞI REGİLASYON ADIMLARI AVRUPA'YI TEDİRGİN EDİYOR

Çin'in attığı regülasyon adımları özellikle Asya pay piyasalarını etkilemeyi sürdürürken, Çinli emlak şirketi Evergrande'nin Çin ekonomisinde olumsuz etki oluşturmayacağı ve borçlarının yapılandırılması için aktif şekilde çalışıldığı yönündeki yetkililerden gelen açıklamalar, risk algısını hafifletti.

Öte yandan, ABD'li regülatörlerin New York borsasında işlem gören Çinli firmaları borsa kotundan çıkarabileceğine ilişkin endişeler ise sürüyor.

NEW YORK BORSASI DEĞER KAYBINDA

Cuma günü, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,84, Dow Jones endeksi yüzde 0,17 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,92 değer kaybetti. Bugün endeks vadeli işlem kontratlarında alıcılı seyrin hakim olduğu görülüyor.

BORSA İSTANBUL, GEÇEN HAFTA KAPANIŞI DEĞER KAZANARAK YAPTI

Yurt içinde, cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1,61 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.910,41 puana taşıdı.

Dolar/TL ise uluslararası piyasada cuma günü 13,9231 ile zirveyi görmesinin ardından günü yüzde 0,1 artışla 13,7076'dan tamamlarken, yeni haftaya yatay seyirle 13,7060'tan başladı.

VERİ GÜNDEMİ YOĞUN BİR HAFTAYA GİRİLDİ

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Almanya, ekim ayı fabrika siparişleri

12.30 Euro Bölgesi, aralık ayı yatırımcı güven endeksi

14.30 Türkiye, kasım ayı reel efektif döviz kuru