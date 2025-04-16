Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'da

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ABD'de bugün saat 20.15'te, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell bir konuşma gerçekleştirecek.

ABD ile Çin arasındaki tarife gerilimine ilişkin yeni gelişmeler toparlanma eğilimindeki küresel piyasalarda risk algısını yeniden artırırken gözler, bugün Fed Başkanı Powell'ın konuşmasına çevrildi.

Öte yandan, tarifelerin küresel büyüme ve enflasyon üzerindeki olası olumsuz etkilerine yönelik soru işaretleri varlığını korurken, Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşmadan Bankanın projeksiyonlarına dair ipuçları aranacak.

FED'İN FAİZ İRDİRİMİ SAYISININ 2025 GENELİNDE 4 OLMASI BEKLENİYOR

Analistler, para piyasalarında Bankanın yıl genelinde yapacağı faiz indirimleri sayısına yönelik beklentinin hala 4 olduğunu, ancak bu tahminlerin güç kaybettiğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında, Fed New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, nisanda eksi 8,1 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

BANKALARIN KÂRLARI

Bununla birlikte büyük bankaların finansal sonuçları da takip edildi.

Bank of America ve Citigroup'un net kârları, bu yılın ilk çeyreğinde sırasıyla yüzde 10,8 ve yüzde 21 arttı.

Finansal sonuçları beklentilerin üzerinden gelen Bank of America'nın hisseleri yüzde 3,60 ve Citigroup'un hisseleri yüzde 1,76 değer kazandı.