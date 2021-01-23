Küresel piyasalarda haftaya Fed'in faiz kararı takip edilecek

Analistler, yatırımcıların çarşamba günü açıklanacak Fed'in faiz kararına odaklandığını, piyasa beklentilerinin Fed'in faizleri sabit bırakacağı yönünde olduğunu bildirdi.

Küresel piyasalarda bu haftanın odağında ABD'de başkanlık değişimi ile mali teşvik paketine ilişkin açıklamalar, önemli merkez bankalarının faiz kararları ve koronavirüse ilişkin gelişmeler yer alırken, haftaya, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve yoğun veri gündemi takip edilecek.

YELLEN'IN EK MALİ TEŞVİKLERE İLİŞKİN OLUMLU AÇIKLAMALARI RİSK İŞTAHINI ARTIRDI

ABD'de olağanüstü güvenlik tedbirleriyle sorunsuz gerçekleştirilen yeni başkan Joe Biden'ın yemin töreninin ardından ABD pay piyasalarında rekorlar kırılırken, analistler, Hazine Bakanlığı'na seçilmesi beklenen Janet Yellen'ın ek mali teşviklere ilişkin olumlu açıklamalarının risk iştahını artırdığını söyledi.

4. ÇEYREK ŞİRKET FİNANSAL SONUÇLARI PAY PİYASALARINI DESTEKLEDİ

Yellen'ın hafta içinde doların değerini piyasanın belirleyeceğini söylemesinin ardından dolar endeksi bu hafta 66 baz puan gerileyerek 90,2'ye indi. Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanmaya başlayan 4. çeyrek şirket finansal sonuçlarının da pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Bu hafta ABD'de Dow Jones endeksi, yüzde 0,89, S&P 500 endeksi yüzde 2,13 ve Nasdaq endeksi yüzde 4 değer kazanırken, bütün endeksler tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

"EURO BÖLGESİ'NDE BÜYÜME GÖRÜNÜMÜ ÜZERİNDEKİ RİSKLER HALA AŞAĞI YÖNLÜ"

Avrupa tarafında ise bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve toplantı sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları piyasaların odağındaydı.

Analistler, hafta boyunca beklentilere paralel gelen veri akışına karşın Lagarde'ın açıklamaları ve koronavirüs kaynaklı kısıtlamaların uzatılmasının piyasalardaki yukarı yönlü hareketi törpülediğini bildirdi.

Lagarde, 1 trilyon 850 milyar euroluk Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) devam edeceğini aktararak, varlık alımlarının ECB'nin faiz artırmaya başlamasının hemen öncesine kadar süreceğine işaret etti.

Bununla birlikte, koronavirüs vaka sayısındaki artış ve kısıtlamaların ekonomiye zarar verdiğini belirten Lagarde, ikinci dalgasının yaşandığı 2020'nin dördüncü çeyreğinde Euro Bölgesi ekonomisinin muhtemelen daraldığını, Avro Bölgesi'nin ekonomik büyüme görünümü üzerindeki risklerin de hala aşağı yönlü olduğunu söyledi.

AVRUPA BORSALARI DEĞER KAYBETTİ

Bu gelişmelerle haftalık bazda Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,63 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,60 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti.

Gelecek hafta pazartesi Almanya'da Ifo endeksleri, salı İngiltere'de işsizlik, perşembe Almanya'da enflasyon ve cuma Almanya'da işsizlik verileri takip edilecek

ÇİN VE JAPON MERKEZ BANKALARI FAİZLERİ SABİT TUTTU

Hafta içinde Çin ve Japonya merkez bankaları politika faizlerini sabit bırakırken, Japonya Merkez Bankası (BoJ), 2021 mali yılına ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,6'dan yüzde 3,9'a, enflasyon tahminini yüzde 0,4'ten yüzde 0,5'e revize etti.

Japonya'da enflasyon aralıkta yıllık yüzde 1,2 gerilerken, PMI verisi imalat sanayi için 50'nin altına gerileyerek daralmaya, hizmet sektörü için ise 47,2'den 45,7'ye inerek daralmanın hızlandığına işaret etti.

Bu gelişmelerle bu hafta, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,39, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,13 ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,77 artış kaydetti.

Gelecek hafta, cuma günü Japonya'da açıklanacak enflasyon ve işsizlik verileri takip edilecek.

DOLAR/TL, YÜZDE 0,6 DEĞER KAYBIYLA 7,4179'A GERİLEDİ

Bu gelişmelerle dolar/TL haftalık bazda yüzde 0,6 değer kaybıyla 7,4179'a geriledi. BIST 100 endeksi ise hafta içinde 1.582,04 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi ve haftayı, bir önceki hafta kapanışına göre 17,96 puan ve yüzde 1,18 artışla 1.542,45 puandan tamamladı.