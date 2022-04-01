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    Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler hakim

    Küresel piyasalarda, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan resesyon endişeleri ile karışık bir seyir izleniyor.
    • AA
    • 01.04.2022 - 10:12
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 10:29
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    Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler hakim

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "dost olmayan" ülkelerin Rus gazına rubleyle ödeme yapmalarına yönelik kararnameyi imzaladı.

    Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmelerinin durdurulacağını vurgulayan Putin, kararnamenin bugün itibarıyla devreye gireceğini bildirdi.

    ENERJİ FİYATLARINDA BELİRSİZLİK OLUŞTU

    Kararın ardından Almanya ve Fransa gibi ülkelerin rubleyle ödeme yapmayacaklarını bildirmesi enerji piyasalarında belirsizlik yaratırken, Avrupa'da nisan vadeli doğalgaz kontratları 108 euro seviyelerinden 127 euroya kadar yükseldi.

    BRENT PETROL 104 DOLAR OLDU

    Brent petrolün varil fiyatı ise ABD'nin gelecek 6 ay içinde stratejik rezervlerinden şimdiye kadarki en yüksek miktarı piyasaya süreceği haberleri ile dün yüzde 5'lik düşüşle 104 doların altını görmesinin ardından bugün yatay seyrediyor.

    Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler hakim #1

    KARŞILIKLI YAPTIRIM KARARLARI ALINMAYA DEVAM EDİYOR

    Rusya'nın hamlesi karşısında ABD yönetimi, Rusya'nın teknoloji sektörünü hedef alarak aralarında ülkenin büyük mikroelektronik üreticisi Mikron'un da bulunduğu 21 kurum ile 13 kişiyi yaptırım listesine ekledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise mütekabiliyet gereği AB'nin üst düzey yöneticilerine yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.

    KÜRESEL RESESYON ENDİŞESİ

    Jeopolitik risklere ilişkin belirsizlikler, enerji ve gıda öncülüğünde enflasyonist baskıların sürmesi ve merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini daha agresif bir şekilde gerçekleştireceği beklentilerini artırıyor. Bu durum küresel resesyon endişelerini beraberinde getirirken, bunun ilk sinyallerinin alındığı tahvil piyasalarında hareketlilik sürüyor. Dün yüzde 2,31 seviyelerinde hareket eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün yükselişe geçerek yüzde 2,40'ı test etti.

    Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler hakim #2

    NEW YORK BORSASI DÜŞÜŞTE

    Bu gelişmelerle dün yoğun veri akışının da takip edildiği New York borsasında negatif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,56, S&P 500 endeksi yüzde 1,57 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti. Dolar endeksi dün yaklaşık bir ayın en düşük seviyelerinden yükselişe geçerek 98,3'ten kapanırken, bugün de 98,5 seviyesinde bulunuyor. ABD'nin endeks vadeli kontratları ise yeni güne alıcılı başladı.

    AVRUPA BORSASI KAYIPTA

    Dünkü kapanışta Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,31, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,21 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83 değer kaybetti. Dolardaki güçlenmenin etkisiyle avro/dolar paritesi dün yüzde 0,8 değer kaybederek 1,1067'den kapanırken bugün yatay seyrediyor. Avrupa endeks vadeli kontratlarının yeni güne ise alıcılı başlaması dikkati çekiyor.

    Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler hakim #3

    ASYA BORSALARI DÜŞÜŞTE

    Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 yükseldi, Japonya'da Nikkie 225 endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 geriledi.

    DOLAR/TL 14,6745

    Dolar/TL ise dün yüzde 0,1'lik artışla 14,6745'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,6620'den işlem görüyor.

    PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

    10.00 Türkiye, mart ayı İSO imalat sanayi PMI

    10.55 Almanya, mart ayı imalat sanayi PMI

    11.00 Euro Bölgesi, mart ayı imalat sanayi PMI

    11.30 İngiltere, mart ayı imalat sanayi PMI

    12.00 Euro Bölgesi, mart ayı TÜFE

    15.30 ABD, mart ayı tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı

    16.45 ABD, mart ayı imalat sanayi PMI

    17.00 ABD, mart ayı ISM imalat sanayi PMI


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