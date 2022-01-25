Küresel piyasalarda satış baskısı sürüyor

Geçen haftanın ikinci yarısından bu yana Rusya ile ABD ve NATO arasında Ukrayna nedeniyle artan gerilim, küresel risk iştahının düşük seyretmesine neden oluyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi para politikasında daha hızlı sıkılaşmaya gidileceği beklentileri ve artan jeopolitik risklerle satışların derinleştiği ve oynaklığın yüksek seyretmeye devam ettiği görülüyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER KÜRESEL PİYASALARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Jeopolitik tarafta gerilimi artıran açıklamaların yanı sıra, enflasyonist baskıların yükseldiği bir ortamda yarın gerçekleştirilecek Fed toplantısında faiz patikasına ilişkin beklentilerden daha şahin bir sinyal verilip verilmeyeceği de yatırımcıların odağında bulunuyor. Fed'in halihazırda bu yıl içinde 4 kez faiz artırımına gideceği fiyatlanırken, ilk adımı martta atacağına kesin gözüyle bakılıyor.

VIX ENDEKSİ YÜKSEK SEVİYEDE

Bu gelişmeler pay piyasalarında satışların derinleşmesini ve oynaklığın yükselmesini beraberinde getirirken, "korku göstergesi" olarak nitelendirilen VIX endeksi 38,94 ile Ekim 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

NEW YORK BORSASI DEĞER KAYBETTİ

Dün New York borsasında güne düşüşle başlanmasının ardından Dow Jones endeksi 1.000 puanın üzerinde değer kaybetti, S&P 500 ile Nasdaq endekslerinde ise yüzde 4'e yakın kayıp yaşandı. Oynaklığın oldukça yüksek seyrettiği endeksler, kapanışa yakın gelen alımlarla artıya geçerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,29, S&P 500 endeksi yüzde 0,36 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,63 artışla günü tamamladı. Söz konusu oynaklıkta, bilançolar ve makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesi de etkili oldu.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 1,71 sınırına kadar gerileyerek 10 günün en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün yüzde 1,76 seviyesinde bulunuyor.

Dün 96,1'le iki haftanın en yüksek seviyesini gören dolar endeksi, bugün 95,9 seviyelerinde hareket ediyor.

IMF'NİN KÜRESEL EKONOMİK RAPORU İZLENECEK

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) "Küresel Ekonomik Görünüm Raporu", Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.880 seviyesinin destek, 2.010 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, ocak ayı reel kesim güven endeksi

10.00 Türkiye, ocak ayı kapasite kullanımı

10.00 Türkiye, ocak ayı sektörel güven endeksleri

12.00 Almanya, ocak ayı IFO İş Ortamı Güven Endeksi

18.00 ABD, ocak ayı CB Tüketici Güven Endeksi

18.00 ABD, ocak ayı Richmond Fed Sanayi Endeksi