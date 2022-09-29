Küresel piyasalarda yön arayışı hakim

Küresel piyasalar, tahvil faizlerindeki durulma sonrası yön arayışı devam ediyor. Bugün merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıların odağında olacak.

Dünyada merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra ABD'de büyüme ve Almanya'da enflasyon verileri takip edilecek.

Küresel piyasalarda, merkez bankalarının agresif faiz artırımlarının devam edeceği sinyali verdiği bir ortamda, İngiliz hükümetinin enflasyonla mücadeleye gölge düşürebilecek vergi indirimi planını duyurması ile tahvil ve döviz piyasasında çalkantı yaşandı.

Dün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) tahvil alımı hamlesini açıklamasının ardından yaşanan çalkantı duruldu.

Dün dolar endeksi 20 yılın zirvesi olan 114,8'den 112,6'ya kadar geriledi

Tahvil piyasasındaki gevşeme sonrası artan risk iştahı döviz piyasasında da etkisini gösterirken, dolar endeksindeki düşüşle emtia fiyatları üzerindeki baskı azaldı. Dün dolar endeksi 20 yılın zirvesi olan 114,8'den 112,6'ya kadar geriledi, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,4 artışla 88,1 dolara, altının ons fiyatı da yüzde 1,9 yükselişle 1.660 dolara çıktı.

New York borsasında alıcılı seyir

Bu gelişmelerle dün New York borsasında da alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,88, S&P 500 endeksi yüzde 1,97 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,05 yükseldi. ABD'nin endeks vadeli kontratları, yeni güne ise sınırlı da olsa satıcılı başladı.

Asya tarafında, bugün veri akışının zayıf olması ile New York borsası kapanışında hakim olan pozitif havanın devralınması dikkati çekiyor.

Dolar/yen paritesi 144,5 ile 24 yılın zirvesinde

Dolar/yen paritesi 144,5 ile 24 yılın zirvesinde kalmaya devam ederken, dolar/yuan paritesi Kasım 2008'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 7,25'ten 7,18'e çekildi.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükselişle seyrediyor.

Borsa İstanbul değer kaybetti

Yurt içinde dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü de yüzde 2,07 değer kaybıyla 3.198,16 puandan tamamladı.

Dolar/TL 18,5290

Dolar/TL ise dün yüzde 0,4 artışla 18,5092'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,5290'dan işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: