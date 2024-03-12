Küresel piyasaların en önemli maddesi: ABD'nin enflasyon verileri Küresel piyasalar, ABD'de bugün saat 15.30'da açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli bir seyir izleniyor.

AA

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikler devam ediyor.

Fed'in faiz adımlarını da ABD'nin enflasyonu belirliyor.

Bugünkü enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipucu vermesi düşünülüyor.

ABD'nin enflasyon beklentisi

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,1 artması beklenirken, söz konusu verinin beklentilerden sapması durumunda varlık fiyatlarında oynaklığın artacağı tahmin ediliyor.

Analistler, enflasyon verileri öncesinde para piyasalarında, Fed'in mart toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, Fed'in faiz indirimine başlama ihtimalinin mayısta yüzde 23 ve haziranda yüzde 70 ile fiyatlandığını bildirdi.

Kısa vadeli enflasyon beklentisi şubatta yüzde 3 oldu

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi şubatta da değişim göstermeyerek yüzde 3 oldu ve son 3 yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam etti. Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise aynı dönemde yüzde 2,4'ten yüzde 2,7'ye ve 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi yüzde 2,5'ten yüzde 2,9'a çıktı.

Brent petrol: 82,2 dolar

Yaklaşık son bir aylık süreçte 80-85 dolar bandında seyreden Brent petrolün varil fiyatı, bugün önceki kapanışının hemen üzerinde 82,2 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin: 72 bin doları

Kripto para piyasaları tarafında ise Bitcoin dün 73 bin dolara yaklaşarak rekor tazelerken, bugün 72 bin dolarda dengelendi.

Altının ons fiyatı

Dün yükseliş eğilimini üst üste 9'uncu işlem gününe taşıyarak, günü yüzde 0,2 artışla 2 bin 183 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 2 bin 178 dolardan alıcı buluyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi: 9.131,82

Yurt içinde dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kaybıyla 9.131,82 puandan tamamlarken, bugün sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Dolar/TL

Dolar/TL, dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 32,0242'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 31,0440 seviyesinden işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, ocak ayı ödemeler dengesi ile sanayi üretimi

10.00 İngiltere, ocak ayı işsizlik oranı

10.00 Almanya, şubat ayı TÜFE

15.30 ABD, şubat ayı TÜFE

21.00 ABD, şubat ayı federal bütçe dengesi

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)