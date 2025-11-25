Küresel üretimde fidye yazılımı tehdidi: Potansiyel kayıp 18 milyar dolar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kaspersky’nin VDC Research ile hazırladığı değerlendirmeye göre, 2025’in ilk dokuz ayında üretim sektörünü hedef alan fidye yazılımlarının faturası 18 milyar doları aşabilir.

Bu tutar yalnızca üretim hatlarının durması sonucu ortaya çıkan doğrudan iş gücü kaybını kapsıyor; oysa operasyonların aksaması ve finansal zincirin bozulmasıyla oluşan toplam zarar bunun çok daha üzerinde seyrediyor.

Tahminler, APAC, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, BDT ve LATAM bölgelerinde, fidye yazılımı girişimlerinin tespit ve önlenme oranı, her bölgede toplam üretim kuruluşu sayısı, gerçek saldırılarda ortalama kesinti süresi, kuruluş başına ortalama çalışan sayısı ve ortalama saatlik ücret esas alınarak yapıldı.

2025’İN İLK ÜÇ ÇEYREĞİNDE ÜRETİM KURULUŞLARINA YÖNELİK FİDYE YAZILIMI SALDIRILARININ YOL AÇTIĞI KAYIP

Kaspersky, VDC Research iş birliğiyle yaptığı açıklamada, 2025’in ilk üç çeyreğinde üretim kuruluşlarına yönelik fidye yazılımı saldırılarının 18 milyar dolardan fazla kayba yol açabileceğini duyurdu. Bu rakam, yalnızca üretim hattının durması nedeniyle iş gücünün boşta kalmasının doğrudan maliyetini yansıtıyor; operasyonel ve finansal etkiler ise çok daha yüksek olabiliyor.

FİDYE YAZILIMI TESPİTLERİNDE BÖLGESEL SIRALAMA

Kaspersky Security Network verilerine göre, Ocak-Eylül 2025 döneminde üretim sektöründe fidye yazılımı tespitlerinde bölgesel sıralama şu şekilde gerçekleşti:

Orta Doğu (yüzde 7) ve Latin Amerika (yüzde 6,5) ilk sırada yer alırken; APAC (yüzde 6,3), Afrika (yüzde 5,8), BDT (yüzde 5,2) ve Avrupa (yüzde 3,8) bu sıralamayı izledi. Bu saldırıların tamamı Kaspersky çözümleri tarafından engellendi. Aşağıdaki potansiyel zarar tahmini, bu saldırılar başarılı olsaydı oluşabilecek finansal etkiyi gösteriyor.

Fidye yazılımı üretim tesislerini hedef aldığında, üretim hatları durur ve bu durum, hem iş gücünün boşta kalması nedeniyle anlık gelir kaybına hem de üretimdeki azalma nedeniyle uzun vadeli eksikliklere yol açıyor.

ORTALAMA SALDIRI SÜRESİNE GÖRE BOŞTA KALAN İŞ GÜCÜ FAALİYETİ

Ortalama saldırı süresi 13 gün (Kaspersky Olay Müdahale Raporu temel alınmıştır). 2025’in ilk üç çeyreğinde fidye yazılımı nedeniyle boşta kalan iş gücünün maliyeti bölgeler bazında şu şekilde hesaplanmıştır:

Avrupa: 4,4 milyar dolar

LATAM: 711 milyon dolar

Orta Doğu: 685 milyon dolar

BDT: 507 milyon dolar

Afrika: 446 milyon dolar

Tedarik zinciri aksaklıkları, itibar kaybı ve kurtarma masrafları gibi ek faktörler göz önüne alındığında, gerçek işletme kayıpları çok daha yüksek olabiliyor.

FİNANSAL KAYIP VE İTİBAR ZEDELENMESİ

VDC Research, Endüstriyel Otomasyon ve Sensörler Araştırma Direktörü Jared Weiner, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

Araştırmamız, fidye yazılımının dünya genelindeki üretim sektöründe yaratabileceği finansal etkiyi tahmini olarak ortaya koyuyor. Üretim ortamlarının giderek karmaşıklaşması, uzmanlık açıklarının genişlemesi ve sürekli değişen iş gücü dinamikleri, çoğu kuruluşun siber güvenliği etkin bir şekilde yönetmesini zorlaştırıyor. Ancak bu konuda başarısız olmak, hem finansal kayıplara hem de itibar zedelenmesine yol açabilir. Etkin bir BT, OT ve IIoT koruması için güvenilir siber güvenlik sağlayıcılarıyla iş birliği yapmak kritik önem taşıyor.

"TÜM ÜRETİM MERKEZLERİ SÜREKLİ HEDEF ALINIYOR"

Kaspersky GReAT, Rusya ve BDT Araştırma Merkezi Başkanı Dmitry Galov konuya ilişkin şunları söyledi: