Kurumlar vergisi ödemeleri için yarın son gün

Kurumlar vergisi mükelleflerinin beyan ve ödeme dönemi sona ermek üzere...

Yarın sona erecek olan beyan ve ödeme döneminde yüzde 5 indirim ise belirlenen şartları taşıyanlar için geçerli.

Mükellefler, 2025 hesap dönemine ait beyannamelerini yarın akşama kadar verebilecek.

Ödemeler bu süre içinde yapılacak.

İŞLEMLER NEREDEN YAPILIYOR

Özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar ise beyannamelerini verdikleri ilgili ayın sonuna kadar vergilerini ödeyebilecek.

Ödemeler; Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor.

Ayrıca, anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerinden de işlem gerçekleştirilebiliyor.

BİLGİ VE BELGELERİN EKSİK OLMAMASI GEREKİYOR

Beyanname verirken gerekli bilgi ve belgelerin de eklenmesi gerekiyor.

Bilanço, gelir tablosu, işletme hesabı özeti, temel mali tablolar bunlar arasında.

AR-GE, tasarım, sınai mülkiyet hakkı istisnası gibi indirim ve istisnalara ilişkin belgelerin de sunulması önem taşıyor.

BORCUN BULUNMAMASI GEREKİYOR

Kurumlar vergisi mükelleflerinden belirlenen şartları taşıyanlar, yüzde 5 indirime tabi tutuluyor.

İndirim için beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki iki yılın vergilerinin zamanında ödenmiş olması gerekiyor.

Vadesi geçmiş borcun bulunmaması da şartlar arasında.