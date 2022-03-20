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    Kütahya'da yağlık ayçiçeği ekim alanı genişletiliyor

    Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çiftçiler, yağlık ayçiçeği üretiminin destekleme kapsamına alınması ile birlikte harekete geçti.
    • AA
    • 20.03.2022 - 08:45
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    Kütahya'da yağlık ayçiçeği ekim alanı genişletiliyor

    Cumhurbaşkanı Kararı ile ayçiçeği desteğinden yararlanacak ilçeler arasında Domaniç'e de yer verilmesi ile birlikte çiftçiler ayçiçek alanını büyütmek için girişimlere başladı.

    "ARAZİMİZ GENİŞ, EKİM ALANLARINI ARTIRABİLİRİZ"

    Domaniç Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul, 2021’de Saruhanlar köyünde 250 dönüm alanda ayçiçeği üretildiğini söyleyerek, "Sadece bir köy, 650 dönüm civarında ayçiçeği ekeceklerini taahhüt etti. Biz de buradan yola çıkarak 1.000 dönümün çok üzerinde ekim olacağını düşünüyoruz. Gereken desteği sağlayacağız. Gerektiğinde mibzer, çapa makinesi gibi konularda üstümüze düşen görevi yapmaya hazırız. Arazimiz geniş, 3 bin, 5 bin, sonrasında 10 bin dönüme kadar alanı tamamlayabiliriz."

    “GEÇEN YIL 10 KİŞİ KÖYDE AYÇİÇEĞİNDEN ÇOK YÜKSEK VERİM ALDI”

    Saruhanlar köyü Muhtarı Mehmet Ayverdi de geçen yıl 10 kişinin köyde ayçiçeğinden çok yüksek verim aldığını aktardı.

    Bu yıl devletin vereceği teşvikle daha çok üretim olacağını dile getiren Ayverdi, "Domaniç'te öncü ve birinci olmayı hedefliyoruz. Şimdiden 650 dönüme ulaştık. İlçemizi teşvik kapsamına alan devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Biz bu işi başaracağız." dedi.

    "HİÇ SULANMADIĞINDA DAHİ 20 KAT VERİM ALABİLİYORUZ"

    Çiftçi Bülent Gündoğdu ise geçen yıl dönüm başına 300 kilogram ürün aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

    "Getirisi arpa, buğday gibi ürünlerden çok çok üstün. Memleketimizde herkesin bildiği gibi ayçiçeği sıkıntısı var. Dışarıdan gelmesindense köylerimizde yetiştirmek tabii ki de daha güzel. Bütün çiftçilerimiz gönül rahatlığıyla ekebilirler. Hiç sulanmadığında dahi 20 kat verim alabiliyoruz. Yani bir dönüme 200 kilogram ayçiçeği çekirdeği, bununla da yaklaşık olarak 70 litre yağ yapıyor. Sularsak tabii ki de çok daha fazla verim alıyoruz."


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