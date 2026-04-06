Aydın'ın Kuyucak ilçesinde üretilen arı kovanları dünyayı fethediyor

1980 yılında kurulan ve 2000 yılından bu yana fırınlanmış ahşap teknolojisiyle profesyonel arı kovanı imalatı yaparak geleneksel ustalığı modern endüstriyel tekniklerle buluşturdu.

Çevre Mühendisi Gökhan Yıldız, ürettiği kovananları dünyanın birçok bölgesine gönderiyor

İşi, marangozluk yapan babası İlhan Yıldız'dan öğrendiğini, 26 ini, 26 yıldır kovan üretimini profesyonelce sürdüren Çevre Mühendisi Gökhan Yıldız, çocukluğundan bu yana arıcılık sektörüne duyduğu ilgiyi kovan üretimi ile sürdürdüğümüz kaydetti.

ARI KOVANI İMALATI YAPILIYOR

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 2 bin metrekare kapalı alanda arı kovanı imalatı yapmaya devam eden Yıldız, "Firmamız 1980 yılında kuruldu. 2000 yılından bu yana da sadece arı kovanı imalatı yapıyoruz. Arıcılık sektöründe arı kovanı çok önemli. Çünkü arıcının en büyük sermayesi arı kovanıdır. Arıcılıkta; standart ölçüde, düzgün ve yüzeyleri pürüzsüz olan arı kovanlarına ihtiyaç var. Biz de bu yönde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Türkiye'de 12 ay boyunca arı kovanı imalatı yapan birkaç firmadan biriyiz. Biz ise sadece Türkiye değil yurt dışına da arı kovanı gönderiyoruz.

ARI KOVANI STANDARDI

Arı kovanının olmazsa olmazlarından birisi de standart olmasıdır. Ölçülerin milim şaşmadan standart olması çok önemlidir. İkincisi ise kovanda kullanılan ahşabın çok kaliteli olması önemlidir. Biz de bu nedenle Türkiye'nin belirli bölgelerindeki Orman İşletme Müdürlüklerinden özel kereste alıyoruz. Bunları kestikten sonra öncelikle 60 santigrat derecede fırınlayarak içerisindeki bakteri ve parazitleri kerestenin daha uzun ömürlü olması için yok ediyoruz. Yıllar dayansın istiyoruz. Tabii diğer önemli kısım ise ağacın özel yöntemlerle işlenmesidir. Burada diğer yöntemler gibi Ar-Ge ile kendimizin geliştirdiği yöntemler de kullanılıyor. Bu nedenle arıcılık sektöründe iyi bir yerdeyiz.

"ARI, DOĞANIN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYAN BİR CANLIDIR"

Arının sadece Türkiye'de değil tüm dünyada çok önemli olduğunun altını çizen Yıldız, "Biz arıyı sadece arı ürünleri yani bal, polen, arı sütü, arı panzehiri, arı zehri gibi ürünlerinden ziyade doğayı yenileyen, doğanın devamlılığını sağlayan bir canlı olarak düşünüyoruz. İnsanların tükettiği besinin yüzde 90'ı 82 bitkiden elde ediliyor. Bu 82 bitkinin de yüzde 75'inin tozlaşmasını sağlayan bal arısıdır. Bu yönden de bal arısı insanlık için, doğa için çok önemlidir. Sadece insanların besin maddesi olarak değil de hayvanlar için de çok önemlidir." şeklinde konuştu.

"YURT DIŞINDA DA TERCİH SEBEBİ"

Yurt dışından taleplerin çok olduğunu da sözlerine ekleyen Yıldız, "Kovan üretimlerimiz özellikle yurt dışında da büyük talep görmekte. Çünkü kullandığımız malzeme, özellikle İngiltere gibi arı kovanı kullanımında hassas olan ülkeler tarafından tercih sebebi olmaktadır. İmalatta kullandığımız Anadolu sediri çok seviliyor ve tutuluyor. Sedirin, arıcılık için en önemli hastalıklar arasında yer alan varovaya karşı etkili olduğu da biliniyor. Biz sedirden de, ladinden de arı kovanı yapıyoruz. Yurt dışına ise en fazla gönderdiğimiz ürün sedirden yapılmış arı kovanları. Türkiye ise hafiflik konusunda ladin keresteden imal edilmiş kovanları tercih ediyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise Sarıçam'dan elde edilen kovanlar kullanılıyor. Üretimlerimiz, hem yurt içine hem yurt dışına bu şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Türkiye, dünyanın en büyük arı kolonisine sahip bir ülke olduğunu belirten Gökhan Yıldız, "Dünya arı gen merkezlerinden biri olan Türkiye; koloni varlığı, bal üretimi ve yaklaşık 100 bin adet işletme varlığıyla arıcılık konusunda sayılı ülkeler arasında yer alıyor. Yetkili kırımlar tarafından yapılan açıklamaya göre, Dünyanın en büyük arı kolonisine sahip Türkiye, aynı zamanda dünyada bal üretiminde ikinci sırada yer almaktadır." ifadelerini kullandı.