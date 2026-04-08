VakıfBank'ta Osman Arslan dönemi başladı

Türkiye'nin en önemli kamu bankalarından olan Halkbank ve Vakıfbank'ta yönetimler değişti.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, görevden alındı.

Üstünsalih’in yerine, Halkbank Genel Müdürü olarak görev yapan Osman Arslan atandı.

Halkbank'ın yeni genel müdürü ise Recep Süleyman Özdil oldu.

ABD YARGILAMALARINDA HALKBANK'IN BAŞINDAYDI

Arslan, ABD'de Halkbank'a yönelik uzun süre devam eden dava süreçlerinde bankanın başında önemli bir yönetim sergileyerek dikkat çekmişti.

HALKBANK CEZA ALMADAN DAVA TAMAMLANDI

Halkbank, Arslan yönetiminde Ekim 2019'dan itibaren devam eden davaları, hiçbir suç kabulü yapmadan ve hiçbir adli ve idari para cezası almadan tamamladı.

"ABD'DEKİ DAVA SİYASİ BİR YARGILAMA"

Halkbank, 9 Mart 2026'da davanın tamamlandığını KAP'a bildirirken Arslan, 2021-2022 yılı hesaplarının görüşüldüğü TBMM KİT Komisyonunda, ABD’deki dava sürecine ilişkin bilgi vermiş ve davanın bir bankacılık yargılaması değil siyasi bir yargılama olduğunu ifade etmişti.

Arslan “Biz, ABD kanunlarının teamül hukukuna göre devlet organı olduğumuz için yargılanamayacağımızı düşünüyoruz ve bu konuda da hukuki mücadelemiz devam ediyor. Yüksek mahkemeye kadar süreci taşıdık, savcılık 5 Ağustos'ta savunmamıza cevap verecek, daha sonra da Yüksek Mahkeme ekim gibi bunu bir sonuca bağlayacak. Eğer aleyhimizde çıkarırsa bu sefer yerel mahkemede esastan duruşmalarda bankamızı savunacağız ve burada da ciddi hazırlıklar içerisindeyiz. Çünkü bunun normal bir bankacılık soruşturması olmadığını düşünüyoruz, bunun siyasi olduğunu düşünüyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

YILLARA DAYANAN TECRÜBE

Arslan'ın, Halkbank'taki başarılı yönetimini VakıfBank'ta da devam ettirmesi bekleniyor.

Arslan'ın bu başarısının arkasında ise kaliteli bir eğitim ve tecrübe yatıyor.

OSMAN ARSLAN KİMDİR?

1971 yılında Ankara’da doğan Arslan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü’nden mezun oldu.

Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlayan Arslan, 1995 yılında Ziraat Bankası’nda göreve başladı.

1998-2004 yılları arasında çeşitli özel sektör bankalarında yöneticilik yapan Arslan, 2004-2012 yılları arasında Türkiye Halk Bankası AŞ’de sırasıyla Bölüm Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Arap Türk Bankası’nda Genel Müdürlük görevlerini icra etti.

Arslan, Mart 2012 tarihinden itibaren Finansal Yönetimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Ocak 2013 tarihinden itibaren Uluslararası Bankacılık ve Ortaklıklar Genel Müdür Yardımcısı, Ağustos 2014 tarihinden itibaren de Bilgi Teknolojileri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak Ziraat Bankası’ndaki görevlerine devam etti.

Şubat 2015- Haziran 2017 arasında Ziraat Katılım Bankası AŞ’de Kurucu Genel Müdürlük görevini yürüten Osman Arslan, 8 Haziran 2017 tarihinden itibaren Türkiye Halk Bankası AŞ’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.