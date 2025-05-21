Kuyumcular 22 ayar gram altın bulunmadığı söylentisine açıklık getirdi

İHA

Son günlerde 22 ayar gram altının piyasada bulunmadığına dair çıkan söylentilerine kuyumcular açıklık getirdi.

Bu söylentinin asılsız olduğunu belirten kuyumcular, düğünlerde en çok talep edilen altının ise 22 ayar gram altın olduğunu söylediler.

"22 AYAR GRAM ALTIN BULMA KONUSUNDA HİÇBİR PROBLEM YOK"

Son günlerde 22 ayar gram altının piyasada bulunmadığına dair çıkan söylentilerin asılsız olduğunu belirten getiren Kuyumcu Nasır Amcalar, ellerinde 22 ayar gram altın olduğunu vurgulayarak şu bilgileri verdi:

Elimizde 22 ayar gram altınlarımız mevcut. Bulma konusunda hiçbir problem yok. Burası Kuyumcukent nereye gitseniz ellerinde vardır.

"ÇEYREK ALTIN GİBİ OLAN 1 GRAMLARA DAHA ÇOK TALEP"

Piyasada 22 ayar gram altının bulunmama konusunun sadece söylenti olduğunu belirten Kuyumcu Nasır Amcalar, şöyle konuştu:

Düğünlerde en çok talep edilen 22 ayar gram altın oluyor. 22 ayar gram altınlar iki türlü paketleniyor. Birincisi 24 ayar gibi paketleniyor, ikincisi ise çeyrek altınlar gibi olan basımı oluyor. Çeyrek altın gibi olan 1 gramlara daha çok talep oluyor. Aralarında bir fark yok. Biri kapalı kutuda bir diğeri ise kulplu takı için daha uygun.

“24 İLE 22 GRAM ALTIN ARASINDA 250-300 TL FARK VAR”

24 ile 22 gram altın arasında da 250-300 TL fark oluyor. 24 ayar gram altın şu anda 4 bin 180 TL, 22 ayar gram altın ise 3 bin 950 TL’den satılıyor. Yatırım açısından 24 ayara talep var takı içinse 22 ayara talep oluyor. Aralarındaki fark tamamen ayarından dolayı oluyor.

"1 GRAM ALTI YASAK"

Sadece 1 gramın altında olan altınları bulmakta zorluk çekiyoruz. Onlarda darphane tarafından basımı yasak olduğu için bulamıyoruz.