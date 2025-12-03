Liderlik ve yapay zeka programı aynı platformda buluştu

Mplus Türkiye, Türkiye’de ilk kez iş ortaklarına özel tasarlanan liderlik ve yapay zekâ gelişim programını başarıyla gerçekleştirdi.

Koç Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen program; strateji, veri bilimi, inovasyon ve liderlik olmak üzere dört ana modülden oluştu.

Her biri alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen program kapsamında, iş ortaklarının liderlik becerilerinin geliştirilmesi ve birlikte öğrenme kültürünün güçlendirilmesi hedeflendi.

Mplus Türkiye, Koç Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirdiği "Liderlik Gelişim Programı"nı başarıyla tamamladı. Hizmet verdiği kurumların yöneticileri için tasarlayarak sektörde bir ilke imza atan Mplus Türkiye, finans, bankacılık, otomotiv ve kripto para gibi farklı sektörlerden gelen liderleri bir araya getirdi. Strateji, veri bilimi, inovasyon ve liderlik olmak üzere dört modülde düzenlenen program, alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirildi. Programda 15 iş ortağı yer alırken, katılımcıların yüzde 67’sini kadın liderler oluşturdu. Mplus Türkiye, Liderlik Gelişim Programı’ ile hem iş ortaklarıyla kurduğu bağları güçlendirdi hem de ortak öğrenme ve birlikte gelişme kültürünü sektörde somut bir örnek hâline getirdi.

“LİDERLİK GELİŞİM PROGRAMI, KURUM–MÜŞTERİ İLİŞKİSİNİ STRATEJİK BİR İŞ ORTAKLIĞI SEVİYESİNE TAŞIDI”

Mplus Türkiye &MENA CEO’su Cemile Banu Hızlı, müşteriler için özel olarak tasarlanan bu programın, sektörde ilk kez iş ortaklarına yönelik uygulanan liderlik gelişim modeli olarak öne çıktığına dikkat çekti. Bu kapsamda kendi içlerinde geliştirdikleri öğrenme kültürünü, iş ortaklarıyla paylaştıklarını ifade eden Hızlı, “Liderlik gelişimi, yapay zekâ farkındalığı ve stratejik yetkinlikleri bütüncül bir çerçevede bir araya getirdik. ‘Liderlik Gelişim Programı’, kurum-müşteri ilişkisini operasyonel bir hizmet modeli olmaktan çıkarıp stratejik bir iş ortaklığı seviyesine taşıdı. Katılımcılar, farklı kurumların yöneticileriyle aynı öğrenme ortamında buluşarak deneyim paylaşma yapma fırsatı buldu ve sürdürülebilir, birlikte öğrenmeye dayalı bir değer yaratım modeli ortaya çıktı. Böylece hem iş ortaklarımızla aramızdaki bağları güçlendirdik hem de birlikte öğrenme kültürünü pratiğe dönüştürerek sektörümüzde bir ilke imza attık. Liderlik ve yapay zekâ odaklı gelişim, geleceğe yönelik stratejik iş birliği anlayışımızın somut bir göstergesi oldu.” diye konuştu.

“MÜŞTERİ ODAKLI ÖĞRENME KÜLTÜRÜMÜZÜ PAYLAŞARAK SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ İLİŞKİLERİ HEDEFİMİZİ GÜÇLENDİRDİK”

‘Liderlik Gelişim Programı’nın aynı zamanda Mplus Türkiye’nin BPTO vizyonunun sahaya yansıyan somut göstergesi olduğunu da belirten Hızlı, “Katılımcılar liderlik ve iş birliği becerilerini geliştirirken, biz de müşteri odaklı öğrenme kültürümüzü paylaşarak sürdürülebilir iş ilişkileri ve ortak başarı yaratma hedeflerimizi güçlendirdik. Türkiye’de BPO’dan BPTO’ya dönüşümü destekleyen stratejik bir yaklaşım sunarak, değer yaratan hizmet anlayışımızla sektörde öncü olmaya devam edeceğiz.” dedi.

“İÇERİKLER, FARKLI SEKTÖRLERDEN GELEN YÖNETİCİLERE YÜKSEK DEĞER KATTI”

Mplus Türkiye Yetenek Geliştirme Grup Başkanı ve Profesyonel Yönetici Koçu Kaan İlker İşeder ise, programın, strateji, veri bilimi, inovasyon ve liderlik olmak üzere dört ana modülde tasarlandığını belirtti. Her modülün, alanında uzman eğitmenler tarafından verildiğini söyleyen İşeder, “Strateji modülü Tayfun Uğur tarafından stratejik düşünme, planlama ve performans üzerine; Veri Bilimi modülü Prof. Dr. Mehmet Gönen tarafından yapay zekâ farkındalığı ve veri odaklı karar alma süreçleri üzerine; İnovasyon modülü Engin Özören tarafından yaratıcılık ve yenilikçi fikir geliştirme üzerine; Liderlik modülü ise Uğur Akar tarafından etkin yönetim, koçluk yaklaşımı ve duygusal zekâ odağında gerçekleştirildi. Programların içerikleri teoriyi pratik uygulamalarla birleştirerek katılımcıların kendi çalışma alanlarına doğrudan aktarabilecekleri deneyimler sunan bir yapıda kurgulandı. Programa finans ve bankacılık ağırlıklı olmak üzere otomotiv ve kripto para gibi sektörlerden 15 iş ortağımız katıldı. Katılımcıların yüzde 67’sini ise kadın liderler oluşturdu. Katılımcılar programı 5 üzerinden 4,90 (yüzde 98) memnuniyetle değerlendirdi. Bu da içeriklerin kalitesinin, farklı sektörlerden gelen yöneticilere yüksek değer kattığının en büyük göstergesi” diye konuştu.

“PROGRAM, HİZMET KALİTESİ VE MÜŞTERİ DENEYİMİ KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİREN BİR ÖĞRENME MODELİ SUNDU”

Eğitimin etkisinin iş dünyasında da somut bir şekilde kendini gösterdiğini ifade eden İlker, “Katılımcılar, yapay zekânın iş süreçlerine uygulanması, stratejik bakış açısının güçlenmesi ve yenilikçi düşünme yaklaşımlarının kazanılması gibi alanlarda en fazla faydayı elde ettiklerini belirtti. Eğitmenler, farklı sektörlerden liderlerin birbirlerinden öğrenme fırsatı yakaladığını, oturumlarda paylaşılan bilgilerin iş süreçlerine adapte edilmesi konusunda aktif bir iş birliği ortamı geliştiğini paylaştı. Bu yönüyle baktığımızda da programın, Türkiye’nin hizmet ihracatı marka hikâyesine katkı sağlayarak yerli şirketlerin yenilikçilik, hizmet kalitesi ve müşteri deneyimi kapasitesini güçlendiren bir öğrenme modeli sunduğunu söyleyebiliriz.” dedi.