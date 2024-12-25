Lisanslı depoculukla ilgili idari para cezaları güncellendi

AA

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'nun ilgili maddesinde düzenlenen idari para cezaları güncellendi.

Ticaret Bakanlığı'nın "Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'nun 34. Maddesine Göre 2025 Yılında Uygulanacak Olan idari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

İDARİ PARA CEZALARI ARTIRILDI

Buna göre, idari para cezaları 2024 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 43,93 artırılarak yeniden belirlendi.

70 BİN 920 LİRA İLE 1,4 MİLYON LİRA ARASINDA

Bu kapsamda gelecek yıl uygulanacak idari para cezaları 70 bin 920 lira ile 1 milyon 439 bin 300 lira arasında olacak.