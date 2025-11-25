Lojistik Sektör Buluşması! logitrans 2025 başarıyla tamamlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Logitrans 2025'i 66 ülkeden 16 bini aşkın ziyaretçi gezdi.

Etkinlik, yoğun iş görüşmeleri, yüksek uluslararası katılım ve güçlü yatırım-iş birliği gündemi ile geçen üç günün ardından İstanbul’da kapanışını gerçekleştirdi.

Genişletilen fuar alanı ve 21 ülkeden 230’u aşkın katılımcı ile logitrans, Avrasya bölgesinin en önemli lojistik buluşma platformu konumunu bir kez daha teyit etti.

KATILIMCI PROFİLİNİN ÇEŞİTLİLİĞİ, FUARIN ÖNEMİNİ ORTAYA KOYDU

Açılış konuşmasında EKO MMI Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun, bu yılki başarının önemine dikkat çekti:

Bu, logitrans tarihinin en büyük buluşması oldu. Sergi alanındaki genişleme ve uluslararası katılımın gücü, fikirlerin, iş birliklerinin ve stratejik yatırımların büyümesini sağlayan platformların ne kadar hayati olduğunu gösteriyor.

Altun ayrıca İstanbul’un benzersiz jeopolitik konumuyla küresel lojistik topluluğunun ideal buluşma noktası olduğunu vurguladı.

YÜKSEK NİTELİKLİ GÖRÜŞMELER VE VERİMLİ İŞ BAĞLANTILARI

Fuara uzun yıllardır katılım sağlayan Talay Logistics CEO'su Onur Talay, “logitrans, uluslararası lojistik ağları için en kritik merkezlerden biri olmaya devam ediyor. Bölgedeki global oyuncularla, hızla büyüyen ve pazara yeni giriş yapan şirketlerin bir araya geldiği bu kadar güçlü bir buluşma noktası başka bir yerde yok.” diyerek fuarın stratejik değerini vurguladı.

Bu görüş, etkinlik boyunca hayata geçirilen çok sayıdaki görüşmeye ve uluslararası iş bağlantısına da yansıdı.

Katılımcılar, karar vericilerin net iş planlarıyla fuara gelmesinin, görüşmeleri son derece verimli kıldığını belirtti.

Alp Özler şirketinden Kurumsal İletişim ve Marka Müdürü Zarife Atik, “Bu üç gün boyunca gerçekleştirdiğimiz görüşmeler olağanüstü verimliydi. Logitrans’a gelen ziyaretçiler somut projeler ve gerçek satın alma / karar yetkisiyle geliyor.” sözleriyle ortamı özetledi.

"TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ LOJİSTİK FUARLARINDAN BİRİ"

International Freight Forwarding - IFF LOJİSTİK CEO’su Elif Balcı ise logitrans’ın Türkiye’nin en önemli lojistik fuarlarından biri olarak şirketlere hizmetlerini tanıtma, sektörde görünürlük kazanma ve tedarik sağlayıcılarla yeni iş birlikleri kurma fırsatı sunduğunu belirterek, “Türkiye’deki lojistik tedarikçilerinin yenilikçi ve güçlü yapısı, fuarın uluslararası ticaret yapan ülkeler için stratejik önemini daha da artırıyor. Global odaklı çalışan bir şirket olarak tedarik zincirimizde Türk tedarikçilerin ağırlığı, logitrans’ta yer almayı bizim için daha değerli kılıyor. Bu nedenle bu yıl fuara kendi standımızla katılarak sektör paydaşlarıyla doğrudan buluşmaktan memnuniyet duyduk.” dedi.

"KATILIMCILARA YÜKSEK VERİMLİ BİR İŞ ATMOSFERİ SUNUYOR"

İmsan Group Genel Müdürü Mustafa İmrak da fuarın profesyonel yönetimi ve katılımcı profili açısından her zamankinden daha güçlü bir konuma ulaştığının altını çizdi. İmrak: “Fuar alanındaki düzen, etkinliklerin koordinasyonu, ziyaretçi akışının yönetimi ve genel organizasyon kalitesi, biz katılımcılara yüksek verimli bir iş atmosferi sunuyor. Sektöre değer katan üretici ve ihracatçı firmaların yoğun ilgisi, fuarın iş hacmine ve ticari ilişkilere sağladığı katkının ne kadar arttığını açık şekilde ortaya koydu. Networking alanlarında sağlanan etkileşim ortamı hem mevcut ilişkilerin güçlenmesine hem de yeni iş birliklerinin doğmasına vesile oldu.” sözleriyle görüşlerini dile getirdi.

"VAZGEÇİLMEZ BİR BULUŞMA NOKTASI"

Fuarda çok sayıda potansiyel acente, müşteri ve iş ortağıyla bir araya geldiklerini belirten JSV Logistic CEO’su Sonia Herzog ise “Logitrans 2025’te katılımcı olmak, konteynerlerimizi sahada sergilemek ve Türkiye’den İspanya’ya sadece 4 günde ulaşan süper ekspres hizmetimizi tanıtmak için mükemmel bir fırsat oldu. Logitrans her yıl ivmesini artırarak büyümeye devam ediyor. Burada bulunmak bizim için büyük bir mutluluktu. İstanbul’da kendi şirketi ve ofisi bulunan bir lojistik operatörü olarak, logitrans bizim için vazgeçilmez bir buluşma noktası.” dedi.

Yeni taşımacılık koridorları, iklim dayanıklılığı, sürdürülebilirlik ve tedarik zinciri yönetiminin geleceği gibi kritik başlıklara odaklanan kapsamlı konferans programı, sektörel bilgi paylaşımını daha da derinleştirdi.

DÖNÜŞÜM VE ÖĞRENME: TÜRK LOJİSTİĞİNİN GELECEĞE HAZIRLIĞI

Messe München Global Endüstri Lideri Dr. Robert Schönberger, Türkiye lojistik sektörünün stratejik dönüşümüne dikkat çekti:

Türk taşımacılık şirketleri için yalnızca karayolu nakliyeciliği ile sınırlı kalmayıp entegre lojistik hizmet sağlayıcılarına dönüşmek kritik bir gereklilik. Sahada bunun güçlü örneklerini zaten görüyoruz. logitrans, şirketlerin birbirinden öğrenmesi, en iyi uygulamaları paylaşması ve uluslararası büyüme için kendini konumlandırması açısından eşsiz bir platform.

Bu vizyoner dönüşüm; multimodal taşımacılık, depolama, dijitalleşme ve çevreci lojistik çözümleriyle fuar genelinde net biçimde gözlemlendi.

ATLAS LOJİSTİK ÖDÜLLERİ: TÜRK LOJİSTİĞİNDE MÜKEMMELLİĞE SAYGI DURUŞU

Bu yılın en önemli etkinliklerinden biri, 20 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilen ATLAS Lojistik Ödülleri oldu. “Türk lojistiğinin Oscar’ları” olarak kabul edilen ödüller; mükemmeliyet, yenilik ve sektörel gelişime katkıyı onurlandırdı.

Sektörün önde gelen isimlerinin katıldığı törende; çok sayıda firma, sektör yöneticisi ve kurum çeşitli kategorilerde ödüllendirildi. 108 aday, kurum ve projenin yarıştığı organizasyonda en iyi taşıma operasyonlarından sürdürülebilirliğe, proje lojistiğinden yılın en beğenilen lojistik yöneticilerine kadar geniş bir kategori yapısı, sektördeki çeşitlilik ve vizyonu ortaya koydu. Ayrıca lojistik sektörüne sağladıkları iş potansiyeli nedeniyle üretim ve ihracatlarıyla öne çıkan 5 firma da lojistiğe katkı ödülüne layık bulundu. Organizasyonda toplam 26 ödül sahipleriyle buluştu.