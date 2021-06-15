Lütfi Elvan: Cari açık verisi, iyileşme patikasında olduğumuzu gösteriyor

Bakan Lütfi Elvan, dün açıklanan cari açık verilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin cari işlemler açığı, dış ticaret açığındaki gerileme ve turizm ile taşımacılık gelirlerindeki artış öncülüğünde nisanda 1,7 milyar dolar ile son 6 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Lütfi Elvan, son verilerin iyileşme patikasında olunduğuna işaret ettiğini belirtti.

"VATANDAŞIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Elvan, "Ocak-Mayıs faiz dışı dengesi, mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor. Pandemi nedeniyle gerekirse, odaklı/seçici desteklerle vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.