Lütfi Elvan: Salgının başından beri 79 milyar TL harcama yaptık

Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu'nda konuşan Bakan Elvan, verilerin ilk çeyrek için yüzde 6 büyümeye işaret ettiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Bankalar Birliği'nin 64. Genel Kurulu'na katıldı.

Bakan Lütfi Elvan, kuruldaki konuşmasında ekonomiye yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgınının başlamasıyla yapılan harcamaları değerlendiren Elvan, bütçeden 79 milyar lira harcandığını, yıl sonunda bu tutarın 109 milyar TL olarak öngörüldüğünü söyledi.

"YENİ DÖNEME HAZIRLANIYORUZ"

Gelecek döneme ilişkin konuşan Elvan, "Tüm çabamızla pandemiyle mücadele ediyor diğer taraftan yeni döneme hazırlanıyoruz. Türkiye böylesi zorlu bir süreçte başarılı bir yönetim gösterdi. Salgının ilk anından itibaren hükümetimiz tüm imkanları seferber edip toplum sağlığı için kararlar aldı." ifadelerini kullandı.

"9,5 MİLYON VATANDAŞA 55 MİLYARLIK DESTEK SAĞLANDI"

9,5 milyon vatandaşa destek verildiğini söyleyen Elvan, açıklamalarına şöyle devam etti:

"İşsizlik fonu, kısa çalışma, nakdi ücret desteği normalleşme desteği ile 9.5 milyon vatandaşa 55 milyar liralık destek sağladık. Toplam istihdam 2020 haziranına göre 1.5 artarak 28 milyona çıktı. Reform programımızda yer aldığı gibi kadın ve genç istihdamı işgücü piyasalarını canlandıracak adımları hızla hayata geçireceğiz. Merkezi yönetim bütçesi, işsizlik sigortası fonu, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleme fonuyla bugüne kadar toplam 136 milyar lira harcamış bulunuyoruz. Yıl sonunda kadar yaklaşık 183 milyar liraya ulaşmış olacak.

"GEREKLİ HER TÜR HARCAMAYI YAPACAĞIZ"

Bütçe açığı hedefimizi yüzde 4.3'ten yüzde 3.5'e revize ettik. Çok hassas olduğumuz konu var. Pandemi nedeniyle gerekli olabilecek her harcamayı yapmaya kararlıyız. Elbette bunu yaparken orta vadeli bütçe hedeflerimizden asla sapmayacağız. Açıklanan kredi paketleriyle 315 milyar liralık bir destek sağlandı. Reel sektörde çarklar döndü, 2020'yi pozitif büyümeyle kapattık. Sorunlarımız elbette var. En temel önceliklerimiz fiyat istikrarı, cari açığın kontrol altında tutulması ve işgücü piyasalarının canlanmasıdır.

"ÖNCELİK FİYAT İSTİKRARI"

Yılın ilk 4 ayına ilişkin ihracat tüm zamanların en yüksek ihracat rakamlarına ulaştığımızı görüyoruz. Makine teçhizat yatırımlarında devam eden büyüme eğilimini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Enflasyonla mücadelede bütüncül bakış açımız var. Maliye politikalarıyla para politikasını desteklemeye devam edeceğiz. Enflasyonla mücadele politikalarımız TL cinsinden tasarrufu teşvik edecek dolarizasyonu tersine çevirme konusunda elimizi güçlendirecektir. Hane halkının dolarizasyon eğiliminin bir miktar gevşediğini görüyoruz. Politikalarımızı güçlü, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme patikasının sağlanması yönünde şekillendiriyoruz. Kısa vadeli kazanımlar uğruna orta ve uzun vadeli hedeflerimizden asla geri adım atmayacağız. Mart ayında açıkladığımız reform paketi önümüzdeki dönemin temel çıpası olacak. Şeffaflığı ve öngörülebilirliği daha da artırarak olası tüm şoklara karşı daha dirençli bir ekonomik yapıyı kurmanın çabası içindeyiz. Bu yapı özel sektör öncülüğünde bir büyümeyi hedefliyor. Bu yapının en vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi bankacılık sektörü olacak.

"BÜYÜME ORANININ YÜZDE 6 DÜZEYİNDE OLACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR"

Veriler ilk çeyrek için yüzde 6 büyümeye işaret ediyor. İstanbul Finans Merkezi kanun teklifini TBMM'ye sunmayı hedefliyoruz. İhtiyaç durumunda finansal sektörde makro ihtiyati tedbirleri almaktan çekinmeyeceğiz. Bankacılık sektörü 6.5 trilyon liraya ulaşan bilanço büyüklüğü ile finansal sistemin yüzde 85'ini oluşturuyor. Bu sektör ekonominin finansmanı için gerekli kredileri her durumda sağlayabildi. Krediler tüm alt sektörlere dağılmış durumda. Yüksek bir yoğunlaşma söz konusu değil. Sorunlu kredilerin makul düzeyde kalması hem risklerin iyi yönetildiği hem de müşterilerin borçlarını ödemede hassas davrandığını ortaya koyuyor. Salgının oluşturduğu elverişsiz şartlara rağmen bankacılık sektörü güçlü sermaye yapısını korudu, aktif kalitesi ile sağlıklı görünümünü sürdürdü. Öz kaynaklar gerekli tamponları sağlayacak düzeyde. Sektördeki dış borçlar uygun maliyet ve gayet başarılı bir biçimde çevriliyor. Ekonomi politikalarının tasarlanması ve uygulanmasında gösterdiğiniz iş birliği oldukça kıymetli.

Aracılık maliyetlerinin düşürülmesi, vergi uygulamalarında tereddüt oluşturan konular ve manipülasyon düzenlemesine ilişkin önerilerini biliyoruz. Bu konularla ilgili kurumlarımız çalışıyor. Süresi haziran sonunda bitecek olan düzenlemelere ilişkin talepler ilgili kurumumuz tarafından değerlendiriliyor. Bankacılık sektörüne yönelik önemli adımlarımızdan birisi aktif kalitesinin daha da artırılması olacak. Yakın izleme ve donuk alacaklar grubunda yer alan kredilerin menkul kıymetleştirilmesine ve varlık yönetim şirketlerinin altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Takipteki kredileri sektör ortalamasının üzerinde olan bankalarda firma rehabilitasyonları için yeniden yapılandırma birimlerinin kurulmasını teşvik ediyoruz. Dijital bankacılık lisanslamalarına imkan sağlayacağız. Finansal tüketicinin korunması piyasa bütünlüğü ve rekabetin güçlenmesine yönelik gözetim mekanizması oluşturacağız."