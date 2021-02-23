Malatya Şeker Fabrikası'nda son 40 yılın üretim rekoru kırıldı

Üretimde son 40 yılın rekorunu kıran Malatya Şeker Fabrikası'nda bir araya gelen yetkililer, önümüzdeki sezonun hedefini konuştu.

Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, Malatya Şeker Fabrikası 2020 yılı kampanyasının 1 Eylül itibari ile başladığını ve şubat başı itibari ile sona erdiğini bildirdi.

“KARŞILIĞINDA 545 BİN 45 PANCAR İŞLEDİK”

Murat, bu yıl çok bereketli ve verimli bir kampanya süreci geçirdiklerini belirterek, "Çiftçilerimize bu yıl yaklaşık 600 bin ton pancar tesellüm edildi. Bunun karşılığında 545 bin 45 pancar işleyerek 68 bin ton şeker, 177 bin ton yaş küspe, 26 bin 500 ton da melas elde ettik. Fabrikanın kurulduğu yıldan bu yana ilk kez rekor yeniliyoruz. Kampanyamız 160 gün sürdü, bu da gerçekten Malatya için büyük bir katma değer. Bu istatistiklere göre yaklaşık 500 milyon katma değer oluşturduğu hesaplanıyor. Yaklaşık 100 bin insan bu fabrikada ekmek yedi. Önümüzdeki yıl için de çiftçilerimizden büyük bir talep var.” şeklinde konuştu.

“FABRİKA 160 GÜNLÜK BİR SÜREDE REKOR ÇALIŞMAYA İMZA ATTI VE YAKLAŞIK 68 BİN TON ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Şeker Fabrikası'nın üretim rekoruna imza atmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye’yi üreterek büyütmemiz lazım. Bu anlamda hükümetimiz üretime teşvik verme, üretimi arttırmaya yönelik stratejiler izliyor. Fabrikamız bu kampanya döneminde 160 günlük bir sürede rekor çalışmaya imza attı ve yaklaşık 68 bin ton üretimi gerçekleştirdi." dedi.

"ALMIŞ OLDUĞUMUZ DESTEKLE EN İYİ NOKTAYA GETİRECEĞİZ"

Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun da yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"2020-2021 yılında 545 bin ton pancar işleyerek 68 bin ton şeker ürettik. Fabrikanın kuruluşundan bu yana en iyi değeri elde ettik. Bizler Malatya Şeker Fabrikası olarak ülke ekonomisi için üretime devam edeceğiz.”