Petrol
102.38
-4.41%
Euro
17.4191
-0.17%
Dolar
17.3258
-0.14%
Altın
964.34
-0.37%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
350.963
-2.82%
BTXN Coin
7.38
-0.40%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Malatya'da asgari ücretin altında işçi çalıştıranlara yasal işlem yapılacak

    Malatya Valiliği, mevsimlik tarım işçilerine asgari ücretin altında ödeme yapanlara işlem yapılacağını açıkladı.
    • 12.07.2022 - 16:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya'da asgari ücretin altında işçi çalıştıranlara yasal işlem yapılacak

    Asgari ücret temmuz ayında yeniden güncellendi.

    Ücret yapılan yüzde 30'luk artışla 4 bin 250 liradan 5 bin 500 liraya çıktı.

    Bu artış resmi olarak yapılsa da bazı işverenler çeşitli yollarla belirlenen resmi ücreti çalışanlarına vermeme yoluna gidiyor.

    Bu olasılığa karşı Malatya Valiliği harekete geçerek işverenleri baştan uyardı.

    Asgari ücret ödemeyenlere işlem yapılacak

    İHA'nın haberine göre valilikten yapılan açıklamada mevsimlik tarım işçilerinin ücretleri konusunda farklı ödemelerin olması nedeniyle açıklama yaparak asgari ücretin altında işçi çalıştıranlara yasal işlem yapılacağını bildirdi.

    Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kayısı hasat döneminde ilimize gelen mevsimlik tarım işçilerin ücretleri konusunda farklı ödemelerin olduğu konusunda duyumlar alınmıştır. 2022 yılı Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret brüt 6 bin 471 TL’dir. Bu ücretin altında işçi çalıştıran işverenlerin tespiti halinde yasal işlem yapılacaktır” denildi.

    Malatya da asgari ücretin altında işçi çalıştıranlara yasal işlem yapılacak #1



    İlginizi Çekebilir

    MPİ On Numara çekiliş sonuçları 11 Temmuz 2022! İşte kazandıran numaralar...
    Yaşam

    MPİ On Numara çekiliş sonuçları 11 Temmuz 2022! İşte kazandıran numaralar...

    Sanal Dünya ayrıcalıklarına ücretsiz ulaşın!
    Metabot

    Sanal Dünya ayrıcalıklarına ücretsiz ulaşın!

    ‘Ahlaksız teklifte bulundu’ deyip öldürdü: Tutuklandı
    3. Sayfa

    ‘Ahlaksız teklifte bulundu’ deyip öldürdü: Tutuklandı

    Görüş Bildir