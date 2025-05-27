Manisa'da maden sahasında bal üretimi başlıyor

DHA

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Manisa’nın Soma ilçesinde önemli bir projeyi daha hayata geçirdi.

Üretimi tamamlanan maden sahalarının doğaya kazandırılması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla başlatılan "Arı gibi çalışanlara bal gibi destek" temalı arıcılık projesi meyvelerini vermeye başladı.

EĞİTİM ALDILAR

Ege Linyitleri İşletmesi’ne (ELİ) ait Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen törende, temel arıcılık eğitimini başarıyla tamamlayan 52 vatandaşa sertifikaları ile birlikte arılı kovan ve ekipmanları teslim edildi.

Projeye Soma’nın Avdan, Bayat, Büyükgüney, Karacakaş, Küçükgüney ve Tekeliışıklar mahallelerinden katılım sağlandı. 2024 yılı mayıs ayında gerçekleştirilen anket çalışmalarıyla bölge halkının beklentileri analiz edilerek en çok talep gören alanın arıcılık olduğu belirlendi.

Bu kapsamda Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle temmuz ve aralık aylarında iki grup halinde toplam 52 kişiye temel arı yetiştiriciliği eğitimi verildi.

312 ARILI KOVAN DAĞITILDI

Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan katılımcılara toplamda 312 adet arılı kovan ile birlikte arıcı elbisesi, körük, eldiven ve el demirinden oluşan ekipman setleri teslim edildi.