Marangoz ustası, 15 bin liralık makineyi 300 liraya mal etti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, engelli marangoz ustası Mustafa Alnıkızıl, 15 bin liralık yatar daire marangoz makinesini ahşaptan 300 liraya mal etti. Şimdi meslektaşları aynı makineden istiyor.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 2 yaşında iken yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede yanlış iğne sonucu sol bacağı sakat kalan Mustafa Alnıkızıl (49), Selahattin Eyyübi Mahallesi'ndeki iş yerinde 30 yıldır baba mesleği olan marangozluğu yürütüyor.

KENDİ MAKİNELERİNİ BORCU İÇİN SATINCA YENİSİNİ YAPTI

Dolap, çekyat, yatak, oturma grubu, kapı-pencere tamiratı yaparak geçimini sağladığı işinde bir dönem maddi sıkıntılar yaşayan yüzde 42 engelli Alnıkızıl, 40 bin lira tutarındaki 4 ayrı marangoz makinesini sattı.

Alnıkızıl, işine devam etmek için piyasa değeri 15 bin lira olan "yatar daire" adlı marangoz makinesini ahşaptan yaparak 300 liraya mal etti.

"AHŞAP YATAR DAİRE MAKİNESİ" İLE ÜRETİME DEVAM

Ahşap yatar daire makinesi ile üretime devam eden ve meslektaşlarının da aynı makineden yapması için kendisine talepte bulunduğunu anlatan Alnıkızıl, "Bileme makinem vardı. Ahşaptan yaptım. Sadece 300 liraya mal ettim. Tornada yer açtırdım. Dolapları, kapakları kesmeye, şekillendirmeye yarayan bir makine. Kimsenin yapacağı bir makine değil.

MESLEKTAŞLARIMDAN TALEP VAR

Meslektaşlarım görünce beğeniyor ve şaşırıyor. ‘Bizim için de yapar mısın’ diyenler oluyor, yapma imkanım olabilir." diye konuştu.