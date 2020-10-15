Mardin'de ilk fıstık ağacı dikene gülünen köyde, üretim bugün 500 tona ulaştı

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Bektaş köyünde yarım asır önce ilk fıstık ağacını dikene gülen köylü, şimdi geçimini fıstık üretiminden karşılıyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Bektaş köyünde Abdulkadir Yiğit adlı bir çiftçinin 49 yıl önce 375 fidan dikerek başlattığı fıstık üretimi, bugün yaklaşık 160 bin ağaçla devam ediyor. Ve bu sezon köylünün 500 ton ürün alınacağı öngörülüyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Bektaş köyünde 49 yıl başlayan fıstık üretimi, bugün köy halkının geçimini sağlıyor.

KÖYLÜLER FISTIK FİDANLARINI ÖNCE İSTEMEDİLER

Abdulkadir Yiğit (83), Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde çalıştığı yıllarda hemşehrilerinin tüm engelleme çabaları ve tepkilerine rağmen köyüne 375 fıstık fidanı dikti.

Bir süre sonra ağaçların yarısından fazlasının meyve vermeye başladığını gören köylüler, daha önce güldükleri Yiğit'i örnek alarak arazilerine de fıstık fidanı dikmeye başladı.

"BANA GÜLÜYORLARDI"

Bektaş köyünde fıstık üretiminin öncüsü olan Abdulkadir Yiğit, 1971 yılında köylerinde fıstık yetişebileceğini öğrendiğini ve bu işe yöneldiğini söyledi.

Köydekilerin önceleri kendisinin fıstık üretebileceğine inanmadığını dile getiren Yiğit, "Bana gülüyorlardı. Sonra tutunca onlar da fidan dikmek için çukur kazmaya başladı. Bu kez de hem çukur kazıp hem kendilerine gülüyorlardı." dedi.

"FISTIK EKONOMİYİ CANLANDIRDI"

Köylülerden Musa Yiğit de geçmişte geçim kaynaklarının mısır ve buğday olduğunu ama artık büyük çoğunluğun geçimini fıstıkla sağladığını söyledi.

Yiğit, "Abdulkadir amca fıstık fidanı getirdiği zaman herkes alay etmişti. Şimdi altın değerinde olduğunu herkes fark etti. Fıstık ekonomiyi daha da canlandırdı. Çiftçiler fıstığa yöneldi. 200 bin fıstık ağacı oldu köyde. Her sene 10-20 dönüm daha da fazla alanda ekiliyor." diye konuştu.

Fıstığın sıcağı sevdiğini, ilin toprak yapısı ve aldığı güneşin üretime uygun olduğunu belirten Yiğit, çiftçilere fıstık üretmelerini önerdi.

KÖYDE 2 TESİS KURULDU

Fıstık üreticisi ve tesis sahibi Hacı Abdulkadir Yiğit de bu sene verimin iyi olduğunu, en az 500 ton yaş fıstık beklediklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Önceden ürünlerimizi tarlada satıyorduk. Tarladan yarı fiyatına alıyorlardı. Biz de fabrika kurduk. Artık 2 fabrikamız var köyde. Şimdilik Kızıltepe, Mardin ve bölgeye gönderiyoruz ama ilerde daha fazla açılmak, marka olmak istiyoruz. Köyümüzün adıyla bir marka olmak istiyoruz çünkü Mardin'de en fazla fıstık Bektaş köyünde var. Bütün köyler de köyümüzü örnek gösteriyor. Aşı ya da budama için bilgi almak amacıyla köyümüze geliyorlar."