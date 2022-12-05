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    Market alışverişindeki poşet fiyatına zam talebi geldi

    Türkiye Perakendeciler Federasyonu, alışveriş poşeti fiyatının 25 kuruştan 75 kuruşa yükseltilmesi için resmi talepte bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 16:48
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 16:58
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    Market alışverişindeki poşet fiyatına zam talebi geldi

    Daha önce alışveriş poşeti ücretsizdi. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren fazla tüketimi azaltmak için poşete ücret getirildi ve bir tanesi 25 kuruşa tüketiciye yansıtıldı.

    Kuralın ilk konduğu haftalarda çokça tartışılan alışveriş poşetine ücret getirilmesi uygulaması, aradan geçen zamanda kanıksandı. Uygulama oturdu ve yüz binlerce  ton plastik atığın sarf edilmesinin önüne geçildi.

    Poşet başına 25 kuruş uygulaması bir seneyi doldurduğunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, poşete zam yapılmadan aynı rakamın uygulanmaya devam deceğini açıklamıştı.

    Alışveriş poşetine 50-75 kuruş zam talebi

    Şimdi Türkiye Perakendeciler Federasyonu, market alışverişlerinde kullanılan poşet fiyatının 25 kuruştan 75 kuruşa artırılmasını talep ediyor.

    Federasyon Başkanı Ömer Düzgün, poşet üretim maliyetinin, kalitesine göre, 1 liraya kadar yükselebildiğini söyledi.

    Market alışverişindeki poşet fiyatına zam talebi geldi #1

    Zam talebi Bakanlığa sunuldu

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunulan talebe gerekçe olarak çevre kirliliği gösterildi.

    550 bin ton atık engellendi

    Bakanlık verilerine göre, uygulamayla 4 yılda, plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumu ve 23 bin ton sera gazı salımı engellendi.

    Market alışverişindeki poşet fiyatına zam talebi geldi #2


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