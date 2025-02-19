Marketlerdeki fiyatları karşılaştıran siteyi 7 günde 1,8 milyon kişi inceledi

AA

Vatandaşların zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görerek karşılaştırma yapabilecekleri internet sitesi, bur hafta önce vatandaşların erişimine açıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getirerek 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini halkın istifadesine sundukları "marketfiyati.org.tr" internet sitesini, bir haftada 1 milyon 760 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Kacır, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"DİJİTAL UYGULAMALARI GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getirerek 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini halkın istifadesine sundukları internet sitesinin büyük ilgi gördüğünü belirten Kacır, şu ifadeleri kullandı: