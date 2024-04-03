Mart ayı enflasyon verisi öncesinde altın ve dövizde düşüş

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Bugün piyasa göstergeleri, uzun zamandan beri görülmediği bir renge bürünerek iniş seyrine girdi ve kırmızıya boyandı.
Dövize bakıldığında dolar yüzde 0,10 azalarak 32,0164 liradan, euro 0,09 düşüşle 34,5176 liradan ve sterlin ise yüzde 04,04 değer kaybı ile 40,7454 liradan satılıyor.
Ons altın, 2 bin 282 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları
İstanbul, Kapalıçarşı serbest piyasada altın satış fiyatları ise şu seyirde :
Gram altın: 2 bin 348 lira
Çeyrek altın: 3 bin 983 lira
Cumhuriyet altını: 16 bin 230 lira
Tam altın: 15 bin 933 lira
Yarım altın: 7 bin 966 lira
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