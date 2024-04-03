Mart ayı enflasyon verisi öncesinde altın ve dövizde düşüş Bugün TÜİK, mart ayına ait enflasyon verisini açıklayacak. Veri öncesinde piyasalara bakıldığında altın ve dövizde gerileme yaşandığı göze çarpıyor.

ensonhaber.com

Bugün piyasa göstergeleri, uzun zamandan beri görülmediği bir renge bürünerek iniş seyrine girdi ve kırmızıya boyandı.

Dövize bakıldığında dolar yüzde 0,10 azalarak 32,0164 liradan, euro 0,09 düşüşle 34,5176 liradan ve sterlin ise yüzde 04,04 değer kaybı ile 40,7454 liradan satılıyor.

Ons altın, 2 bin 282 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları

İstanbul, Kapalıçarşı serbest piyasada altın satış fiyatları ise şu seyirde :

Gram altın: 2 bin 348 lira

Çeyrek altın: 3 bin 983 lira

Cumhuriyet altını: 16 bin 230 lira

Tam altın: 15 bin 933 lira

Yarım altın: 7 bin 966 lira