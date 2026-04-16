Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı motorlu kara taşıtları verilerini aktardı.

Mart ayında 159 bin 931 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2'sini otomobil, yüzde 34,8'ini motosiklet, yüzde 10,1'ini kamyonet, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 1,6'sını traktör, yüzde 1,0'ını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI AYLIK YÜZDE 31,3 ARTTI

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 31,3 arttı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı; bir önceki aya göre motosiklette yüzde 51,0, otomobilde yüzde 27,2, traktörde yüzde 19,3, minibüste yüzde 17,7, kamyonette yüzde 12,8, otobüste yüzde 4,5 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 28,9 ve kamyonda yüzde 10,5 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI YILLIK YÜZDE 18,3 AZALDI

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,3 azaldı .Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otobüste yüzde 12,6, minibüste yüzde 2,6 artarken traktörde yüzde 50,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 34,2, kamyonda yüzde 25,3, motosiklette yüzde 21,2, otomobilde yüzde 15,4 ve kamyonette yüzde 15,0 azaldı.

TOPLAM TAŞIT SAYISI 34 MİLYON 23 BİN 986

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 34 milyon 23 bin 986 oldu. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,8'ini otomobil, yüzde 21,2'sini motosiklet, yüzde 14,6'sını kamyonet, yüzde 6,8'ini traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

870 BİN 992 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Mart ayında 870 bin 992 adet taşıtın devri yapıldı. Mart ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 68,6'sını otomobil, yüzde 14,8'ini kamyonet, yüzde 9,7'sini motosiklet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

80 BİN 348 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Mart ayında 80 bin 348 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 15,5'i Renault, yüzde 8,2'si Toyota, yüzde 7,4'ü Peugeot, yüzde 6,9'u Volkswagen, yüzde 6,1'i Hyundai, yüzde 5,9'u TOGG, yüzde 5,1'i Fiat, yüzde 5,0'ı Opel, yüzde 5,0'ı Citroen, yüzde 4,3'ü Skoda, yüzde 3,3'ü Mercedes-Benz, yüzde 3,1'i Kia, yüzde 3,0'ı BMW, yüzde 2,6'sı Ford, yüzde 2,2'si Audi, yüzde2,0'ı Volvo, yüzde 1,9'u Mini, yüzde 1,7'si Chery, yüzde 1,6'sı Nissan, yüzde 1,2'si Tesla ve yüzde 8,4'ü diğer(2) markalardan oluştu.

ÜÇ AYLIK SÜREÇTE TRAFİĞE KAYDI YAPILANLAR

Ocak-Mart döneminde 426 bin 342 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 14,4 azalarak 426 bin 342 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 23,1 artarak 13 bin 42 adet oldu. Böylece Ocak-Mart döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 413 bin 300 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 224 bin 627 adet otomobilin yüzde 41,1'i benzin, yüzde 31,5'i hibrit, yüzde 18,2'si elektrikli, yüzde 8,6'sı dizel ve yüzde 0,6'sı LPG yakıtlıdır. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 611 bin 509 adet otomobilin ise yüzde 32,4'ü dizel, yüzde 31,0'ı benzin, yüzde 29,8'i LPG, yüzde 4,4'ü hibrit ve yüzde 2,3'ü elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise yüzde 0,2'dir.

Ocak-Mart döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı.

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 224 bin 627 adet otomobilin yüzde 33,2'si 1300 ve altı, yüzde 15,9'u 1401-1500, yüzde 13,2'si 1501-1600, yüzde 9,6'sı 1301-1400, yüzde9,1'i 1601-2000, yüzde 0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

OTOMOBİLLERİN ÇOĞU GRİ RENKLİ

Ocak-Mart döneminde kaydı yapılan otomobillerin 94 bin 476'sı gri renklidir. Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 224 bin 627 adet otomobilin yüzde42,1'i gri, yüzde25,6'sı beyaz, yüzde11,2'si siyah, yüzde10,4'ü mavi, yüzde5,3'ü yeşil, yüzde3,5'i kırmızı, yüzde1,3'ü kahverengi, yüzde0,3'ü turuncu, yüzde0,2'si sarı ve yüzde0,2'si diğer ren