Gram altın, güne yükselişle başladı

Dün ons fiyatındaki azalışla paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 1 altında 6 bin 892 liradan tamamladı.

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 934 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 738 liradan, cumhuriyet altını 45 bin 578 liradan satılıyor.

ONS ALTIN

Dün yüzde 1 düşüşle 4 bin 791 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı ise yeni işlem gününde yüzde 0,8 artışla 4 bin 827 dolardan alıcı buldu.

Altının onsu, şu an önceki kapanışının yüzde 0,6 üstünde 4 bin 820 dolardan işlem görüyor.

ENDİŞELER AZALINCA ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE BAŞLADI

Orta Doğu'daki çatışma ortamından müzakere sürecine geçilmesinin olumlu etkileri ve ABD'de tahminleri aşan şirket bilançoları, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerden bir anlaşma çıkabileceğine yönelik umutlar korunurken, açıklanan makroekonomik veriler ve şirket bilançoları üzerinden çatışmanın büyüme ve enflasyon üzerindeki etkileri değerlendiriliyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin sahadan müzakere masasına taşınmasıyla petrol fiyatlarında gözlenen geri çekilme, ekonomik büyümeye yönelik endişeleri bir nebze azalttı.

Jeopolitik endişelerin azalmasıyla dolar endeksinde görülen yavaşlama ve enflasyonist endişelerin hafiflemesiyle tahvil faizlerinde görülen gerilemeler, altın fiyatlarını destekliyor.