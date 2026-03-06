Mart ayında Tivibu’da kaçırılmayacak yapımlar

Yeniden keşfedilmeyi bekleyen kült yapımlardan merakla beklenen yeni dizilere, gişe rekorları kıran filmlerden ödüllü prodüksiyonlara kadar uzanan zengin arşiviyle Tivibu, her zevke hitap eden alternatifler sunuyor.

Tivibu mart programında aksiyondan dramaya, komediden gerilime farklı türlerde çok sayıda film ve dizi izleyicilerin beğenisine sunulurken; güçlü hikâyeler, dikkat çeken oyunculuklar ve sürükleyici anlatımlar ekran başında keyifli bir maraton vadediyor.

TİVİBU MART SEÇKİSİYLE EKRAN KEYFİ ZİRVEDE

Mart ayında Kirala Satın Al seçeneğine eklenen Paul Thomas Anderson’un yönetmenliğini üstlendiği 2025 yapımı “Savaş Üstüne Savaş”, filminde başrolleri Leonardo DiCaprio, Sean Penn ve Benicio Del Toro paylaşıyor. Geçmişiyle ve travmalarıyla yüzleşmek zorunda kalan bir karakterin içsel mücadelesine odaklanan film; aksiyon ve dramı dengeli bir şekilde harmanlarken, güçlü atmosferi ve derinlikli karakter yapısıyla dikkat çekiyor. 2026 Oscar adayı olan film, temposu yüksek tutan sahneleri ve duygusal yoğunluğuyla izleyiciyi etkileyici bir yolculuğa davet ediyor.

Tivibu Kirala Satın Al seçeneğinin dikkat çeken bir diğer içeriği ise “Tron: Ares” oluyor. Yine 2025 yapımı olan film, dijital evren ile gerçek dünya arasındaki sınırların tehlikeli biçimde silinmeye başladığı yüksek tempolu bir bilim kurgu deneyimi sunuyor. Yapay zekâ temelli güçlü bir programın fiziksel dünyaya gönderilmesiyle başlayan hikâye, insanlık ile teknoloji arasındaki hassas dengeyi sorgularken görsel efektleri ve neon estetiğiyle serinin ikonik atmosferini daha da ileri taşıyor. Filmin başrollerini başta Dahmer dizisiyle tanınan Evan Peters, Jared Leto ve Greta Lee paylaşıyor.

TİVİBU’DA DİZİLER DÜNYASI

Dizi tutkunlarının beğenisini kazanan yapımları izleyicilerle buluşturan Tivibu, mart ayında *“Gece Yasağı/Curfew”*u ekranlara getiriyor. Dizi, sadece erkeklere uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında düzenlenen bir cinayeti konu alıyor. Distopik atmosferi ve yüksek temposuyla dizi, İngiltere’nin geceye gömülen tehlikeli sokaklarında izleyicileri nefes kesici bir maceraya sürüklüyor. Altı bölümden oluşan dizi; güvenlik, özgürlük ve cinsiyet eşitliği temalarını işliyor.

Tivibu, mart ayında bilim kurgu severleri etkileyici bir yolculuğa çıkarıyor. Uzak bir gelecekte geçen “Uzay Feneri 23 / Beacon 23”, galaksiyi tehdit eden tehlikelere karşı görev yapan tek bir uzay feneri ve onu yöneten yalnız bir bekçinin hikâyesini anlatıyor. Zak Penn’in vizyonuyla hayat bulan dizi; yalnızlık, sorumluluk, insan ruhunun sınırları ve umut temalarını derinlemesine işliyor. Ayrıca dizinin oyuncu kadrosunda Game of Thrones dizisinde Cersei Lannister karakteriyle tanıdığımız Lena Headey de yer alıyor.

MART’TA SİNEMA FIRTINASI

Tivibu mart ayında “Alien: Romulus”, “Sessiz Bir Yer: Birinci Gün”, “Kaplanın Çırağı”, “Hayvan Mezarlığı: Kan Bağı”, “İskelenin Altında”, “Rosaline” ve “Sürüsüne Bereket” yapımlarını ekranlara getiriyor.

Bilim kurgu ve korku türünün kült serisi “Alien: Romulus”, izleyiciyi uzayın karanlık ve tekinsiz atmosferine davet ediyor. Yönetmenliğini Fede Álvarez’in üstlendiği yapım, terk edilmiş bir uzay istasyonunda umut ararken kabusla yüzleşen genç bir grubun hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Gerilim dozu yüksek sahneleriyle Alien evrenine taze bir soluk getiren film, nefes kesen bir uzay macerası vadediyor.

Film seçeneğinin bir başka dikkat çeken yapımı, “Sessiz Bir Yer: Birinci Gün”, istilanın ilk gününe odaklanarak sessizliğin nasıl bir hayatta kalma kuralına dönüştüğünü gözler önüne seriyor. Yönetmenliğini Michael Sarnoski’nin üstlendiği film, New York’ta sıradan bir gün yaşanırken başlayan dehşeti ve sesle avlanan yaratıklardan kaçmaya çalışan insanların umutsuz mücadelesini etkileyici bir atmosferle anlatıyor.