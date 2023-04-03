Martta fiyatı en fazla 'dana eti'nin fiyatı arttı TÜİK'in bugün açıkladığı TÜFE fiyatlarına göre, martta fiyatı en fazla artan "dana eti", en fazla düşen "kara yoluyla yolcu taşımacılığı" oldu.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerindeki tablolara göre, martta aylık bazda yüzde 2,29 artarken yıllık bazda yüzde 50,51 oldu.

Tüketici fiyatları bazında martta en fazla fiyat artışı yüzde 19,90 ile "dana eti"nde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 6,25 ile "kara yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığında" gerçekleşti.

Martta fiyatı en çok artanlar

TÜİK verilerine göre, dana eti fiyatlarındaki artışı yüzde 15,16 ile şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri, yüzde 11,16 ile yumurta ve yumurtayla ilgili ürünler, yüzde 10,88 ile paket turlardaki artışlar izledi.

Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 9,40 ile orta öğretim, yüzde 6,66 ile yemek odası ve oturma odası mobilyaları, yüzde 6,19 ile kahve, yüzde 5,89 ile kümes hayvanları eti, yüzde 5,38 ilaçlar, yüzde 4,96 ile makarna çeşitleri yer aldı.

En fazla fiyat düşüş yüzde 6,25 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığında

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 6,25 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığında gerçekleşti.

Bunu yüzde 5,01 ile sebzeler, yüzde 3,79 ile kadın giyimi, yüzde 2,15 ile erkek giyimi, yüzde 1,91 ile diğer katı ve sıvı yağlar, yüzde 1,29 ile taze süt, yüzde 1,19 ile margarin, yüzde 0,96 ile katı yakıtlar, 0,89 ile kadın ayakkabısı izledi. En az fiyat düşüşü ise 0,42 ile şekerde görüldü.

Fiyatlarda değişim oranları

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, martta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Fiyatı artanlar



Fiyatı düşenler

Geçen ay fiyatı en az artan veya en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle: