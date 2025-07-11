Mayıs 2025 ödemeler dengesi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ait ödeme dengesi verilerini paylaştı.

Buna göre mayıs ayında cari işlemler hesabı 684 milyon ABD doları açık kaydetti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 4.068 milyon ABD doları fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4.804 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Resmi rezervlerde bu ay 13.466 milyon ABD doları net artış yaşandığı belirtildi.

BEKLENTİ

AA Finans'ın "Mayıs 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketine göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının mayıs ayında 1 milyar 84 milyon dolar açık verdiğini öngördü.

Merkez Bankası'nın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

Yıllıklandırılmış verilere göre, Mayıs ayında cari açık yaklaşık 16,0 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 61,0 milyar ABD doları açık vermiştir. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,2 milyar ABD doları fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,2 milyar ABD doları ve 68 milyon ABD doları açık vermiştir.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 5.635 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1.872 milyon ABD doları ve 4.368 milyon ABD doları olmuştur.

FİNANS HESABI

Finans Hesabı 2025 yılı Mayıs ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,6 milyar ABD doları, krediler 25,1 milyar ABD doları ve ticari krediler 3,4 milyar ABD doları katkı verirken; net portföy yatırımları 3,8 milyar ABD doları ve efektif ve mevduatlar ise net bazda 14,5 milyar ABD doları negatif yönlü etki etmiştir. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 15,0 milyar ABD doları olmuştur.

Mayıs ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 702 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 1.377 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 675 milyon ABD doları artmıştır. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 238 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 171 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görülmektedir.

PORTFÖY YATIRIMLARI

Portföy yatırımları Mayıs ayında 2.498 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 396 milyon ABD doları ve DİBS piyasasında 2.576 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin Genel Hükümet ve reel sektör tahvillerinde sırasıyla 916 milyon ABD doları ve 161 milyon ABD doları net alış, banka menkul kıymetlerinde ise 238 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.