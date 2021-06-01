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- Mayıs ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Haziran'da başlayacak
Mayıs ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Haziran'da başlayacak
Bakan Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Haziran'da yapılacağını açıkladı.
- AA & Ensonhaber
- 01.06.2021 - 09:59
- Güncelleme : 01.06.2021 - 10:12
Mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin tarihi belli oldu.
Yazılı açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ödemelerin 8 Haziran'da gerçekleştirileceğini bildirdi.
BANKA HESAPLARI VE PTT ÜZERİNDEN ÖDEME
Bilgin, ödemelerin banka hesapları üzerinden gerçekleştirildiğini hatırlatarak, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını belirtti.