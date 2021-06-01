Mayıs ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Haziran'da başlayacak

Bakan Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

Mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin tarihi belli oldu.

Yazılı açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ödemelerin 8 Haziran'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

BANKA HESAPLARI VE PTT ÜZERİNDEN ÖDEME

Bilgin, ödemelerin banka hesapları üzerinden gerçekleştirildiğini hatırlatarak, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını belirtti.