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    Mayıs ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Haziran'da başlayacak

    Bakan Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Haziran'da yapılacağını açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 01.06.2021 - 09:59
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 10:12
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    Mayıs ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Haziran'da başlayacak

    Mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin tarihi belli oldu.

    Yazılı açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ödemelerin 8 Haziran'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

    BANKA HESAPLARI VE PTT ÜZERİNDEN ÖDEME

    Bilgin, ödemelerin banka hesapları üzerinden gerçekleştirildiğini hatırlatarak, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını belirtti.

    Mayıs ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Haziran da başlayacak #1

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