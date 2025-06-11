Mayısta 4 bin 550 sanayi kapasite raporuna onay verildi

AA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından mayısta onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda değişim göstermeyerek 4 bin 550 oldu.

Buna göre, mayısta onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda değişim göstermedi.

AKTİF KAPASİTE RAPORU SAYISI

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı, Mayıs 2024'te 95 bin 992 iken geçen ay yüzde 2,5 azalışla 93 bin 539'a geriledi.

SANAYİ İSTİHDAMI

Sanayi sektöründe çalışan sayısı mayısta, bir önceki aya göre yüzde 5,7 gerileyerek 2 milyon 615 bin 174 olarak hesaplandı.