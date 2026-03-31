MediaMarkt kendi markalarını tüketicilerle buluşturuyor

MediaMarkt Türkiye, geniş bir yelpazede binlerce ürününü teknoloji severlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu vizyonla kendi markaları olan KOENIC, PEAQ ve ISY‘yi yeni ürün gamlarıyla büyüten MediaMarkt, müşterilerinin farklı ihtiyaç ve beklentilerine uygun, renkli bir alışveriş deneyimi vadediyor.

MediaMarkt Türkiye 3 markasını da Türkiye genelindeki mağazalarında, online satış kanalında ve App’inde tüketicilerle buluşturuyor.

EVDE PRATİK, ESTETİK VE KONFORLU ÇÖZÜMLER

MediaMarkt’ın ev elektroniği ve küçük ev aletleri kategorilerinde fonksiyonel tasarımlarıyla öne çıkan markası KOENIC; mikrodalga modelleri, ısıtıcıları ve süpürgeleriyle pratik çözümler sunarken ürün yelpazesini de genişletmeye devam ediyor. Yeni ürünler arasında yer alan cam çay makinesi, saç kurutma makinesi ve blender setleri, kullanıcılara yaşamlarında hızlı, konforlu ve estetik bir deneyim fırsatı yaratıyor.

YÜKSEK PERFORMANS VE KULLANICI DOSTU TEKNOLOJİ BİR ARADA

MediaMarkt’ın portföyündeki en kapsamlı teknoloji markalarından biri olan PEAQ ise kullanıcıların günlük dijital deneyimini zenginleştiren geniş ürün yelpazesiyle öne çıkıyor. Akıllı televizyonlardan, ses sistemlerine ve soundbarlara uzanan PEAQ ürün gamı modern tasarım dili, yüksek performans ve kullanıcı dostu teknolojiyi bir araya getiriyor. Markanın globalde de dikkat çeken koleksiyonlarından PEAQ Robbie Williams Special Edition serisi ise özel tasarım detayları ve limitli üretim anlayışıyla PEAQ’ın fark yaratan premium yaklaşımını yansıtıyor.

PEAQ TV ailesine yeni eklenen 24 inç WebOS TV modelleri, kompakt boyutlarına rağmen akıllı TV deneyimini tam performansla sunarak seriyi tamamlıyor. Bir diğer yeni ürün gamı ise yeni monitör serisi. Bu seri hem iş hem eğlence odaklı kullanım için geniş bir çözüm çeşitliliği sunuyor. Profesyonel çalışma ortamlarına uygun Full HD ofis monitörlerinden, yüksek yenileme hızına sahip QHD çözünürlüklü gaming monitörlerine kadar genişlenen bu seri; ince çerçeveli tasarımlar, FreeSync ve G-SYNC uyumluluğu, hızlı tepki süreleri ve ergonomik kullanım sağlayan ayarlanabilir stant seçenekleriyle dikkat çekiyor.

GÜNÜN HER ANINA EŞLİK EDEN AKSESUAR ÇÖZÜMLERİ

MediaMarkt’ın kendi markalarından biri olan ISY ise kullanıcıların dijital yaşamını kolaylaştıran aksesuar odaklı ürünleriyle öne çıkıyor. Akıllı tasarımlar ve geniş uyumluluk ile ISY ürünleri, bağlantıyı güçlendiren ve kullanım konforunu artıran işlevsel çözümler sunuyor. Bu sezonun yeni ISY ürünleri arasında 10000 mAh ve 5000 mAh Magsafe taşınabilir şarj cihazları, hızlı ve güvenilir güç desteğiyle mobil cihazları gün boyu aktif tutuyor. Ayrıca 45W 2×USB-C güç adaptörü gibi ürünler, aynı anda birden fazla cihazı hızlı şarj edebilme özelliğiyle günlük yaşamda geniş bir kullanım kolaylığı sağlıyor. MediaMarkt Türkiye’nin portföyündeki KOENIC, PEAQ ve ISY ürünleri; farklı ihtiyaç gruplarına yönelik zengin ürün çeşitliliği, yüksek teknoloji ve MediaMarkt güvencesiyle MediaMarkt’ın Türkiye genelindeki 103 mağazasında, MediaMarkt mobil uygulamasında ve online alışveriş sitesi tüketicileri bekliyor.