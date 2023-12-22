Mehmet Fatih Kacır, Çin'in otomotiv devini Türkiye'ye yatırıma davet etti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'yi elektrikli araç üretim üssü haline getirmek için çalışmalara devam ettiğini belirterek, Çin'in en büyük otomotiv ihracatçısını Türkiye'ye yatırıma davet ettiğini açıkladı.

AA

Türkiye, uluslararası yatırımcısının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çin'in en büyük otomotiv ihracatçısını konumunda bulunan Chery'yi Türkiye'ye yatırım yapmaya davet etti.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından, Çin'in Wuhu şehrinde gerçekleştirdiği temaslara ilişkin paylaşım yaptı.

Kacır, yaptığı girişimle ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Türkiye'yi elektrikli araç üretim üssü haline getireceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2012 yılından bu yana Çin'in en büyük otomotiv ihracatçısı olan Chery'nin üretim tesislerini ziyaret ettiklerini belirterek şu ifadeyi kullandı:

Geçtiğimiz ay 250 bin araç üreten markayı, ülkemizde yatırıma davet ettim. Türkiye'yi elektrikli araç üretim üssü haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Otomotiv sanayinin üretim merkezlerinden Anhui Eyaleti yönetimiyle yaptığımız görüşmede de Türkiye'nin yatırımcılara sunduğu fırsatları paylaştık.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)