Mehmet Fatih Kacır: Türkiye, yatırımcılar için karlı ve güvenilir bir adres

DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı tamamlanan Haier pişirici ürünler fabrikası ve Ar-Ge merkezinin açılışına katıldı.

Bakan Kaçır, katıldığı toplantıda Türkiye’nin ekonomisinde gelinen teknolojik gelişmeleri gözler önüne serdi.

Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmasında Türkiye’nin, rekabetçi iş ortamı, cazip teşvik paketleri, istikrarlı finansal altyapısı ve makroekonomik dengesi ile yatırımcılar için kârlı ve güvenilir bir adres olduğunu ifade ederek, yatırım yaparak Türkiye'nin parlak geleceğine inanan her girişimcinin, her işletmenin bu kararının meyvelerini toplamaya devam edeceğini dile getirdi.

Programda Bakan Kacır’ın yanı sıra Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Liu Shaobin, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Haier Avrupa CEO'su Yannick Fierling de yer aldı.

Bakan Kacır, ihracatta önemli paya sahip olan beyaz eşya sektörünün hız kesmeden yüksek teknolojili ve inovatif yatırımlarına devam ettiğini söyledi.

"Eskişehir’imize pişirici ürünler fabrikası kazandırıyor"

Haier Europe’nın vizyoner projeleri ve yeni yatırımlarının Türkiye’nin küresel pazarlarda beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri endüstrisinde söz sahibi olunmasında çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Bakan Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"Haier’in 70 milyon dolarlık yatırımı hayırlı olsun"

"Beyaz eşya sektörü istihrama katkı sağlıyor"

Beyaz eşya sektörünün Türkiye’de en fazla yerli patent geliştiren sektörler arasında başı çektiğini anlatan Bakan Kacır, 5,5 milyar dolar ihracatla net ihracatçı konumunda olan sektörün doğrudan 60 bin, dolaylı 600 bin istihdamla ekonomiye güç kattığını söyledi.

"Türkiye’de üretilen beyaz eşya ürünleri dünyanın dört bir köşesinde"

Bugün Türkiye’de üretilen beyaz eşya ürünlerinin Türkiye sanayiinin yenilikçi ruhunu, Ar-Ge ve kalite odaklı üretim yaklaşımını dünyanın dört bir yanındaki evlere taşıdığını kaydeden Bakan Kacır, şöyle konuştu:

15 milyar liralık vergi avantajı

"Dünya Bankası iş birliği ile 'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi' ile 450 milyon dolarlık finansman hayata geçirilecek"

Bakan Kacır, Dünya Bankası iş birliği ile hayata geçirecekleri "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" ile 450 milyon dolarlık finansmanı sanayicilere, KOBİ'lere ve yeşil teknoloji girişimlerine sunacaklarını belirterek, şunları söyledi:

Türk sanayisini yeşil dönüşümde örnek ve öncü hale getiriyoruz. Avrupa’nın sınırda karbon düzenlemesiyle uyumlu bir ulusal emisyon ticaret sistemi kurmak üzere de çalışmalarımıza başladık. Önümüzdeki dönemde de beyaz eşya sektörümüzün gücüne güç katacak politikaları hayata geçirmeye devam edeceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Türkiye, rekabetçi iş ortamı, cazip teşvik paketleri, istikrarlı finansal altyapısı ve makroekonomik dengesi ile yatırımcılar için karlı ve güvenilir bir adresidir. Yatırım yaparak Türkiye'nin parlak geleceğine inanan her girişimci, her işletme bu kararının meyvelerini toplamaya devam edecektir. Bizler her zaman bu ülkeye yatırım yapanın, bu ülkenin potansiyeline, insan kaynağına güvenenin yanında olmaya devam edeceğiz.