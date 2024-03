Mehmet Fatih Kacır: Türkiye'nin her yerinde sahadayız

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yalova Valiliği'ni ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan ayına Türkiye'nin güzel şehirlerinden Yalova'da başladıklarını, güzel bir gün geçireceklerini ve esnafla bir araya geleceklerini söyledi.

Organize sanayi bölgesinde 5 fabrikanın açılışını, 20 fabrikanın da temel atma törenini, Bölgesel Kalkınma Projeleri'nin açılışını gerçekleştireceklerini aktaran Bakan Kacır, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

Açılışa katıldı

Bakan Kacır, Yalova Organize Sanayi Bölgesi Toplu Temel Atma ve Açılış Töreni'nde konuştu:

17 bakanın İstanbul'a gelmeye başlaması elektrisine yanıt

Bakan Kacır, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 17 bakanın seçimde görevli olarak İstanbul'a gelmeye başladığı açıklamalarına ilişkin olarak da "Türkiye'nin her yerinde Bakan arkadaşlarımız, bizler elbette sahadayız. Türkiye'nin tüm şehirlerinden sorumluyuz." şeklinde açıklama yaptı.

"Bizler elbette sahadayız"

Türkiye'nin her yerinde Bakan arkadaşlarımız, bizler elbette sahadayız. Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her yerinde; sadece seçim döneminde değil, her daim gayretlerimizi sürdürüyoruz. Ben geçtiğimiz günlerde Zonguldak'taydım, Batman'daydım, Giresun'daydım. Bütün bakanlarımız da Türkiye'nin dört bir yanında her daim, özellikle kendi alanlarında Türkiye'nin ekonomik kalkınma yolculuğuna katkı sunmaya dönük gayretlerini, çalışmalarını tabii olarak sürdürüyorlar. Biz nihayetinde Türkiye'nin tüm şehirlerinden sorumluyuz. Sorumluluğumuzu yerine getirmek için gayret ediyoruz.