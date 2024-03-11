Mehmet Fatih Kacır: Türkiye'nin her yerinde sahadayız Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, İBB Başkanı İmamoğlu'nun bakanların İstanbul'da gelerek yerel seçimi etkilediğine dair açıklamalarına; "Türkiye'nin her yerinde" olduklarını söyleyerek yanıt verdi. Kacır, ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İmamoğlu'nun İstanbul dışındaki temaslarını hatırlattı.

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yalova Valiliği'ni ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan ayına Türkiye'nin güzel şehirlerinden Yalova'da başladıklarını, güzel bir gün geçireceklerini ve esnafla bir araya geleceklerini söyledi.

Organize sanayi bölgesinde 5 fabrikanın açılışını, 20 fabrikanın da temel atma törenini, Bölgesel Kalkınma Projeleri'nin açılışını gerçekleştireceklerini aktaran Bakan Kacır, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

Yalova'da biliyorsunuz son dönemde üzümsü meyvelerin yetiştirilmesine yönelik çok önemli bir ilgi var ve bunu da ilk bu alandaki meyve suyu fabrikasının açılışını yaparak önümüzdeki dönemde Yalova'ya ve Türkiye ekonomisine katkı sunma istikametinde desteklemeye dönük önemli bir adım atmış olacağız.

Açılışa katıldı

Bakan Kacır, Yalova Organize Sanayi Bölgesi Toplu Temel Atma ve Açılış Töreni'nde konuştu:

Bugüne kadar makine ve makine aksam imalatı ve yatırımları için 9 bin 400'den fazla yatırım teşvik belgesi düzenledik. 491 milyar lira sabit yatırımı teşvik ederek 182 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. Bugün de Yalova Makine İhtisas OSB bünyesinde toplam 847 milyon lira yatırımla hayata geçirilen 5 üretim tesisinin ve 3 sosyal donatı projesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Toplam yatırım tutarı 6 milyar lirayı aşan 20 fabrikanın ve 3 OSB sosyal donatı projesinin temelini atıyoruz.

17 bakanın İstanbul'a gelmeye başlaması elektrisine yanıt

Bakan Kacır, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 17 bakanın seçimde görevli olarak İstanbul'a gelmeye başladığı açıklamalarına ilişkin olarak da "Türkiye'nin her yerinde Bakan arkadaşlarımız, bizler elbette sahadayız. Türkiye'nin tüm şehirlerinden sorumluyuz." şeklinde açıklama yaptı.

Bakan Kacır, İmamoğlu'nun 17 bakanın seçimde görevli olarak İstanbul'a gelmeye başladığına yönelik açıklamalarına yönelik soru üzerine, şu bilgileri verdi:

"Bizler elbette sahadayız"

Türkiye'nin her yerinde Bakan arkadaşlarımız, bizler elbette sahadayız. Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her yerinde; sadece seçim döneminde değil, her daim gayretlerimizi sürdürüyoruz. Ben geçtiğimiz günlerde Zonguldak'taydım, Batman'daydım, Giresun'daydım. Bütün bakanlarımız da Türkiye'nin dört bir yanında her daim, özellikle kendi alanlarında Türkiye'nin ekonomik kalkınma yolculuğuna katkı sunmaya dönük gayretlerini, çalışmalarını tabii olarak sürdürüyorlar. Biz nihayetinde Türkiye'nin tüm şehirlerinden sorumluyuz. Sorumluluğumuzu yerine getirmek için gayret ediyoruz.

"Kendisi İstanbul'dan 1.000 kilometre ötede mitingler yapıyordu"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul adayına sormak gerektiğini düşünüyorum. Kendisi geçtiğimiz yıl 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde, kendisini hayali 'Cumhurbaşkanı yardımcısı' ilan ederek İstanbul'dan 700 kilometre ötede mitingler yapıyordu. Acaba o mitingleri yaparken İstanbul'un ulaşım sorununu mu çözüyordu? Şehrini değil şöhretini, kentini değil kendini düşünerek İstanbul'dan 1.000 kilometre ötede hayali 'Cumhurbaşkanı yardımcısı' olarak miting yaparken İstanbul'un deprem sorununa yönelik bir çalışma mı yürütüyordu? Aslında kendisine bunları sormak gerektiğini düşünüyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)