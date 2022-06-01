Mehmet Muş: Pakistan ile ticaretimiz yüzde 22,5 arttı

Bakan Muş, Türkiye'nin Pakistan'la ticaret hacmi hedefinin 5 milyar dolar olduğunu aktararak, bu hedefe varılabilmesi için gerekenleri sıraladı.

AA'nın haberine göre Türkiye-Pakistan İş Forumu, TOBB İkiz Kuleler'de yapıldı. Burada bir konuşma yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geçen yıl koronavirüs salgınına rağmen Türkiye'nin, Pakistan ile ticaretinin bir önceki yıla göre yüzde 22,5 arttığını bildirdi.

"İki ülke arasındaki ticaret hacmi 1 milyar dolar seviyesine yaklaştı"

Bakan Muş, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolar seviyesine yaklaştığını belirterek, "2021 yılında koronavirüs salgınına rağmen Pakistan ile ticaretimiz bir önceki yıla göre yüzde 22,5 artış kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a yaptığı ziyaretlerde 5 milyar dolar hedefi konulmuştu. Bu yılın ilk 4 ayına baktığımız zaman geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 7'lik bir artış söz konusu. Bu sevindirici ama seviyenin çok gerisindeyiz." dedi.

İki ülke iş dünyasının beklediği ve müzakerelerinin yürütüldüğü ticaret anlaşmasında sona yaklaşıldığı bilgisini veren Muş, söz konusu anlaşmayla ilk olarak 5 milyar dolarlık hedefin, ardından da yeni hedeflerin aşılacağına inandıklarını söyledi.

"Türkiye'nin Pakistan'daki doğrudan yatırımları 1 milyar dolar civarında"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Türkiye ile Pakistan'ın her alanda yakın ilişki içinde olmasına rağmen aradaki ticaret hacminin yetersiz olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Karşılıklı yatırımlarımız da istediğimiz seviyede değil. Türkiye'nin Pakistan'daki toplam doğrudan yatırımları 1 milyar dolar civarında. Türkiye'de toplam 233 Pakistan sermayeli firma bulunmaktadır. 2000-2020 döneminde Pakistan firmalarının ülkemize yaptığı doğrudan yatırım miktarı 691 milyon dolar civarındadır. Müteahhitlik firmalarımız tüm dünyada olduğu gibi, Pakistan'da da önemli projeler gerçekleştirdi. Yaklaşık 3,5 milyar dolar tutarında 71 proje firmalarımız tarafından başarıyla tamamlandı."





Toplantıya geniş katılım oldu

Toplantıya; Bakan Muş'un yanı sıra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif, Pakistan Federal Ticaret Bakanı Syed Naveed Qamar, Pakistan Federal Enformasyon ve Yayın Bakanı Marriyum Aurangzeb, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi ile iki ülkeden yetkililer katıldı.