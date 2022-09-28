Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye, bu kış çok daha fazla turisti ağırlayacak

Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye, bu kış çok daha fazla turisti ağırlayacak

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Konya'da katıldığı toplantıda "Türkiye, bu sene, bu kış, geçen seneye kıyasla çok daha fazla turisti ağırlayacak" dedi.

Türkiye, koronavirüs salgını sonrası yaşanan normalleşme ile birlikte turist yoğunluğu yaşadı. Yaşanan gelişmeler turizm hedefinin artırılmasını sağladı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile ısınma problemi yaşayan Avrupalıların ülkemizi tercih ediyor olması da turizmcilerin kış aylarının yoğun geçeceği konusunda beklentilerini artırdı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya'da düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Konya" programı kapsamında düzenlenen toplantıda kış turizmi ile ilgili beklentilerini dile getirdi.

"Kış turizmi yoğun olacak"

Bakan Ersoy, buradaki konuşmasında doğalgaz krizi yaşayan Avrupalıların içinde bulundukları belirsizlikle seyahat edip her yeri dolduracakları söylentilerini gerçekçi bulmadıklarını ancak bu kışın her kıştan daha yoğun geçmesini beklediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin kış aylarında geçen seneye kıyasla çok daha fazla turisti ağırlayacağını belirterek "Şu anki ön rezervasyonlar da bunun göstergesi." dedi.

Mevlana Müzesi'ni ilk 8 ayda 2,2 milyon kişi ziyaret etti

Mevlana Müzesi çevresinde yürütülen çalışmaların, iyi bir ziyaretçi alabilmek için doğru planlamayla yapıldığına dikkati çeken Ersoy, şöyle devam etti:



"Bu yıl başına doğru hızla sonuçlandırılarak 2023 itibarıyla çok daha fazla turist ağırlayan bir şehrimiz olacak. Artık turizm de ciddi bir sektör haline gelecek diye düşünüyorum. Mevlana Müzesi, ilk 8 aylık verilere baktığınızda, ağustos sonu itibarıyla 2,2 milyon ziyaretçi almış. Yıl sonuna kadar da 3 milyonu geçer diye düşünüyorum. Zaten belli bir hareket var.





"Konya'nın gastronomi konusunda çok ciddi potansiyeli var"

Konya, kültür, inanç, fuar, kongre, termal sağlık, doğa ve özellikle de gastronomi konusunda çok ciddi potansiyeli olan birçok şehrimizden de ayrışmış bir şehrimiz. Özellikle arkeoloji konusunda da başta Çatalhöyük olmak üzere birçok höyüğe ev sahipliği yapıyor. Bu bölgede birçok antik kent oluşmuş. Çok fazla kültür burada yaşamış. Şimdi bu potansiyeli de gün yüzüne çıkararak belli bir rota çerçevesinde tanıtımını yaparak başta Türkiye olmak üzere tüm dünyadan yoğun turist alacak hale getirmek için el birliğiyle belediyemizle çalışıyoruz."





"Turizmde fiyatlar en uygun kış döneminde olur"

Ersoy, bir gazetecinin sorusu üzerine, turizmde fiyatların en uygun dönemin kış olduğuna işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türk turist olarak gezmek istiyorsanız bütçe ve kriter açısından bakıldığında kışın gezmenizi tavsiye ederim. Hemen hemen maliyetine satışların olduğu bir dönemde gezme fırsatı yakalamış olursunuz.

"Dünyadaki doğalgaz krizi sebebiyle turist gelecek, her yer dolup taşacak beklentileri gerçekçi değil"

Daha önce de söyledim, 'dünyadaki doğalgaz vesaire gibi krizler sebebiyle Türkiye'ye fazla turist gelecek, işte her yer dolup taşacak' bu beklentileri gerçekçi bulmuyorum.

"Belirsizlikler seyahati azaltır"

Çünkü belirsizliklerin olmadığı bir ortamda insanlar, daha yoğun seyahat ederler. Dünya genelinde veya bölgesel belirsizlikler oluştuğu zaman seyahatleri daha az olur.

"Geçen seneye kıyasla kışın çok daha iyi turist alacağımızı gösteriyor"

Geçen seneye göre daha iyi turist alacağız mı, alacağız. Rakamlar da bunu gösteriyor. Geçen seneye kıyasla kışın çok daha iyi turist alacağımızı gösteriyor. Bu, ülkemizi eskiye göre çok daha iyi tanıtıyor olmamız, otel yatırımcılarımızın, turizm sektörünün çok bilinçli bir şekilde hizmet standartlarını yükseltmesiyle orantılı. Daha iyi hizmet veriyoruz, ülkemizi çok çok daha iyi tanıtıyoruz. Bu iki önemli unsuru yerine getirdiğimizde her sene bir önceki seneye göre daha fazla turist alıyoruz. Türkiye, bu sene, bu kış, geçen seneye kıyasla çok daha fazla turisti ağırlayacak inşallah. Şu anki ön rezervasyonlar da bunun göstergesi."