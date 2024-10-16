Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Merkezi'nde sunum gerçekleştirdi

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisi ile ilgili gelişmeleri çeşitli platformlarda paylaşmaya devam ediyor.



AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bakan Mehmet Şimşek'in milletvekilleri ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerine sunumuyla ilgili bilgi verdi.

"GELECEĞE DAİR VİZYONUMUZU DEĞERLENDİRDİK"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: