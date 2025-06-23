Mehmet Şimşek'ten 'Hürmüz Boğazı' açıklaması: Yakından takip ediyoruz

Orta Doğu'da savaş çanları...
İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve İran’ın misillemeleriyle bölgede tansiyon yükseldi.
Bölgede yükselen tansiyon, Türkiye açısından yalnızca dış politika değil, ekonomi ve enerji güvenliği açısından da ciddi riskler barındırıyor.
EKONOMİ YÖNETİMİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Bu noktada gerekli önlemlerin alınması adına ekonomi yönetimi yoğun mesaisini sürdürüyor.
HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hafta başının ilk saatlerinde bölgede yaşanan gerilimlerle ilgili dikkat çeken açıklama yaptı.
"SPEKÜLASYONLARA İTİBAR ETMEYİNİZ"
Mehmet Şimşek, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağı ve artan petrol fiyatlarıyla birlikte Türkiye ekonomisinin olumsuz etkileneceğine yönelik haberlere ilişkin "Spekülasyonlara itibar etmeyiniz." dedi.
"ENFLASYONLA MÜCADELEMİZ SÜRECEK"
Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisinin şoklara karşı direncini önemli ölçüde artırdıklarını ve enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını söyledi.
Bakan Şimşek, artan jeopolitik gerginliklerin Türkiye ekonomisine yönelik etkilerini çok boyutlu olarak analiz ettiklerini vurguladı.
"TÜM ADIMLARI ATMAYA HAZIRIZ"
Mehmet Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Artan jeopolitik gerginliklerin ekonomimize etkilerini çok boyutlu olarak analiz ediyor ve muhtemel senaryoları detaylı olarak değerlendiriyoruz. Piyasalarda istikrarın ve ekonomimizde sağlıklı işleyişin sürdürülmesi için kurumlarımız güçlü bir eşgüdüm içinde gereken tedbirleri hızlı ve kararlı şekilde almaya hazırdır.
Hürmüz Boğazının kapanması durumunda senaryolar üzerinden ekonomimize yönelik yapılan spekülasyonlara lütfen itibar etmeyiniz. Programımızla ekonomimizin şoklara karşı direncini önemli ölçüde artırdık. Enflasyonla mücadelede kararlıyız, dezenflasyonun devamı için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz.