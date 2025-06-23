Mehmet Şimşek'ten 'Hürmüz Boğazı' açıklaması: Yakından takip ediyoruz

Orta Doğu'da savaş çanları...

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve İran’ın misillemeleriyle bölgede tansiyon yükseldi.

Bölgede yükselen tansiyon, Türkiye açısından yalnızca dış politika değil, ekonomi ve enerji güvenliği açısından da ciddi riskler barındırıyor.

EKONOMİ YÖNETİMİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Bu noktada gerekli önlemlerin alınması adına ekonomi yönetimi yoğun mesaisini sürdürüyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hafta başının ilk saatlerinde bölgede yaşanan gerilimlerle ilgili dikkat çeken açıklama yaptı.

"SPEKÜLASYONLARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Mehmet Şimşek, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağı ve artan petrol fiyatlarıyla birlikte Türkiye ekonomisinin olumsuz etkileneceğine yönelik haberlere ilişkin "Spekülasyonlara itibar etmeyiniz." dedi.

"ENFLASYONLA MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisinin şoklara karşı direncini önemli ölçüde artırdıklarını ve enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını söyledi.

Bakan Şimşek, artan jeopolitik gerginliklerin Türkiye ekonomisine yönelik etkilerini çok boyutlu olarak analiz ettiklerini vurguladı.

"TÜM ADIMLARI ATMAYA HAZIRIZ"

Mehmet Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: