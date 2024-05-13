Mehmet Şimşek: Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son açıklanan ekonomik verilerin ve değerlendirmelerin olumlu gidişatına vurgu yaparak, böylece makro finansal istikrarın daha da güçleneceğini ve dezenflasyon sürecine oldukça önemli katkı sağlanacağını açıkladı.
Bakan Şimşek, yıllık cari açıkta 8 aydır devam eden düşüşü programın başarısı olarak nitelendirerek şu bilgileri verdi:
Yıllık cari açıkta 8 aydır devam eden düşüş, programımızın başarısı. Mart ayında 2023 yılı Mayıs'a göre cari açıktaki yıllık iyileşme 25,8 milyar dolar oldu. Bu gerçekleşme ilk çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oran olarak yaklaşık yüzde 2,7’ye gerilediğini ima ediyor.
"Programımıza duyulan güvenle risk primimiz düşüyor"
Programımıza duyulan güvenle risk primimiz düşüyor, dış finansmana erişim artıyor. Rezerv hariç (resmi ve bankacılık) sermaye girişi martta, yıllık cari açığın 20 milyar dolar üzerinde. Cari açıkta gerileme ve dış finansman girişindeki olumlu görünümle döviz rezervlerimizde iyileşme devam edecek.
"Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacak"
Bakan Şimşek, Türkiye'nin ekonomik verilerindeki olumlu gelişmelere değindiği paylaşımının ardından yalan haber gündemine de açıklık getirerek şu mesajı paylaştı:
Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var. Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz. Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır. Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız.
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