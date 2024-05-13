Mehmet Şimşek: Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı cari açık verisini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışıldığını belirterek ekonomi programını kararlı bir şekilde uygulamaya devam ettiklerini yineledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son açıklanan ekonomik verilerin ve değerlendirmelerin olumlu gidişatına vurgu yaparak, böylece makro finansal istikrarın daha da güçleneceğini ve dezenflasyon sürecine oldukça önemli katkı sağlanacağını açıkladı.

Bakan Şimşek, yıllık cari açıkta 8 aydır devam eden düşüşü programın başarısı olarak nitelendirerek şu bilgileri verdi:

Yıllık cari açıkta 8 aydır devam eden düşüş, programımızın başarısı. Mart ayında 2023 yılı Mayıs'a göre cari açıktaki yıllık iyileşme 25,8 milyar dolar oldu. Bu gerçekleşme ilk çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oran olarak yaklaşık yüzde 2,7’ye gerilediğini ima ediyor.

"Programımıza duyulan güvenle risk primimiz düşüyor"

Programımıza duyulan güvenle risk primimiz düşüyor, dış finansmana erişim artıyor. Rezerv hariç (resmi ve bankacılık) sermaye girişi martta, yıllık cari açığın 20 milyar dolar üzerinde. Cari açıkta gerileme ve dış finansman girişindeki olumlu görünümle döviz rezervlerimizde iyileşme devam edecek.

"Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacak"

Bakan Şimşek, Türkiye'nin ekonomik verilerindeki olumlu gelişmelere değindiği paylaşımının ardından yalan haber gündemine de açıklık getirerek şu mesajı paylaştı: