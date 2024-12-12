Mehmet Şimşek: Cari açığın milli gelire oranını yüzde 1’in altında bekliyoruz

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre, 2024 yılının ocak-ekim arası 10 aylık dönemde, cari işlemler açığı 32,8 milyar dolar düştü.

Cari işlemler açığı, toplamda 3,3 milyar dolara, son 12 ayda yıllıkta 7,7 milyar dolara geriledi.

Böylelikle cari işlemler hesabında son 5 yıldır ilk defa 5 ay üst üste fazla verildi.

"EKİMDE YILLIK CARİ AÇIK 7,7 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari fazla ile ilgili yayınladığı değerlendirmesi şöyle:

Ekimde yıllık cari açık 2023 yılı Mayıs ayına göre yaklaşık 48 milyar dolar azalarak 7,7 milyar dolara geriledi.

Cari açığın milli gelire oranının 2024 yılında yüzde 1’in altında kalmasını bekliyoruz.

İYİLEŞMEYİ KALICI HALE GETİRMENİN FORMÜLÜ

Sağlanan bu iyileşmeyi kalıcı hale getirmek için yerli ve yenilenebilir enerji kapasitemizi ve katma değerli üretimimizi artırmaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz.

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