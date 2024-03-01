Mehmet Şimşek, G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında temaslar kurdu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına ilişkin değerlendirme yaptı.

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına ilişkin paylaşım yaptı.

Şimşek, Türkiye ekonomisine ilişkin gelişmeleri değerlendirdiği toplantıların içeriği hakkında bilgi verdi.

Bakan Şimşek, paylaşımında, ikili görüşmelerde Türkiye ekonomisine ilişkin gelişmeleri değerlendirirken çok taraflı kalkınma bankaları ve ülkelerle ilişkileri ve iş birliğini güçlendirecek hususlarda görüş alışverişinde bulunulduğunu aktardı.

Yılın ilk G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı gerçekleşti

Yılın ilk G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katıldıklarını bildiren Hazine ve Mehmet Şimşek, katıldığı G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına ilişkin, şu açıklamalarda bulundu:

Küresel ekonomik görünümün yanı sıra gündemde yer alan eşitsizliklerin azaltılması, uluslararası vergilendirme ve sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı konularını değerlendirdik. Ayrıca gerçekleştirdiğim ikili görüşmelerde Türkiye ekonomisine ilişkin gelişmeleri değerlendirirken çok taraflı kalkınma bankaları ve ülkelerle ilişkilerimizi ve iş birliğimizi güçlendirecek hususlarda görüş alışverişinde bulunduk.

"Uluslararası vergilendirme ve sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı konuşuldu"

2024'ün ilk G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katıldık. Küresel ekonomik görünümün yanı sıra gündemde yer alan eşitsizliklerin azaltılması, uluslararası vergilendirme ve sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı konularını değerlendirdik.

(Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ile)

"Görüş alışverişinde bulunduk"

Ayrıca gerçekleştirdiğim ikili görüşmelerde, Türkiye ekonomisine ilişkin gelişmeleri değerlendirirken çok taraflı kalkınma bankaları ve ülkelerle ilişkilerimizi ve iş birliğimizi güçlendirecek hususlarda görüş alışverişinde bulunduk.

(Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ile)

(ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile)

(Almanya Maliye Bakanı Christian Lindne ile..)

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)