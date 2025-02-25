Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları toplantısı için Güney Afrika'da

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı için Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrine gitti.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, Şimşek'in katılacağı G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı, 27 Şubat'a kadar devam edecek.

FATİH KARAHAN DA TOPLANTILARA KATILACAK

Cape Town'daki toplantıda Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek.

Bakan Şimşek, zirve kapsamında resmi temaslarda da bulunacak.