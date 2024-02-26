Mehmet Şimşek G20 toplantıları için Brezilya'ya gidiyor Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Türkiye TCMB Başkanı Karahan'ın yarın G20'nin Brezilya'nın Sao Paulo kentinde gerçekleştirilecek toplantılara katılması planlanıyor.

AA

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde başlayan G20 Toplantısı'lar ıMaliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile devam edecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Brezilya'ya gideceği duyuruldu.

Mehmet Şimşek'in Brezilya'nın Sao Paulo kentinde katılacağı toplantı yarın başlayacak ve hafta sonuna kadar devam edecek.

Bakan Şimşek'in toplantılara katılacağı ve ikili temaslarda bulunacağı da verilen bilgiler arısnada yer alıyor.

TCMB Başkanı Fatih Karahan Bakan Şimşek'e eşlik edecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da Bakan Şimşek'e eşlik edecek.

Karahan'ın bu TCMB Başkanı olarak katılacağı ilk uluslararası temas olacak.

Mehmet Şimşek'in Türkiye ekonomisi anlattığı ülkeler

Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından, şu ülkelere giderek, Türk ekonomisinin geldiği aşamayı ve programlanan hedefleri uluslararası arenada dile getirdi:

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik ara Emirlikleri (BAE), Fas, İngiltere, Fransa, İspanya, ABD.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)